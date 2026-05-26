Raquel Frías y Javier Cacho, bronce en el Campeonato de España Absoluto con Castilla y León

Javier Cacho y Raquel Frías en el Nacional con la elástica oficial de Castilla y León.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los tiradores sorianos Javier Cacho y Raquel Frías lograron la medalla de bronce durante en la modalidad de Arco Desnudo Mixto durante el Campeonato de España de Tiro con Arco Absoluto 3D celebrado durante el pasado fin de semana en Asturias.

La competición se disputa de dos formas diferentes. Por un lado de forma individual en el Nacional y, por otro, por equipos representante a cada sus respectivas comunidades autónomas. Fue en este último apartado donde la dupla soriana, en representación de Castilla y León, subía al tercer cajón del pódium por detrás de los representantes de Región de Murcia y Comunidad de Madrid.

Representantes de Castilla y León en la cita celebrada en Asturias.HDS

Se da la circunstancia además de que Javier Cacho tiene solo 14 años por lo que se convierte igualmente en el competidor más joven en lograr una medalla en un Campeonato de España Absoluto en la historia de la Real Federación Española de Tiro con Arco.