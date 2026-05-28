El Balonmano Soria celebra su jornada inclusiva

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria celebró el pasado fin de semana en el San Andrés su jornada de balonmano inclusivo a través de Manoinclusión, una cita que congregó a un nutrido grupo de participantes y donde el objetivo era fomentar la integración de las personas con discapacidad. En la cita participaron representantes de Inclusport Castilla y León y Fundación Personas BM Zamora además de familias e instituciones.