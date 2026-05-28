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BALONMANO

El Balonmano Soria celebra su jornada inclusiva

La cita se celebró en el pabellón del San Andrés y contó con un nutrido grupo de participantes

Foto de familia del acto inclusivo organizado por Balonmano Soria y Manoinclusión.

Foto de familia del acto inclusivo organizado por Balonmano Soria y Manoinclusión.BALONMANO SORIA

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El Club Balonmano Soria celebró el pasado fin de semana en el San Andrés su jornada de balonmano inclusivo a través de Manoinclusión, una cita que congregó a un nutrido grupo de participantes y donde el objetivo era fomentar la integración de las personas con discapacidad.  En la cita participaron representantes de Inclusport Castilla y León y Fundación Personas BM Zamora además de familias e instituciones

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