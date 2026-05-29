El plazo de inscripción para la XII edición de 7 Muros de Pozalmuro se abre este sábado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este sábado, 30 de mayo, se abrirán las inscripciones para la XII edición de 7 Muros de Pozalmuro, una de las marchas BTT no competitivas más queridas y vibrantes de la provincia, que volverá a reunir a personas aficionadas al ciclismo y a la aventura en una jornada pensada para disfrutar del deporte, del entorno natural y de la convivencia.

La prueba, que se celebrará el próximo 5 de septiembre, propone este año cuatro recorridos novedosos, adaptados a distintos niveles de exigencia, de manera que cada participante podrá elegir sobre la marcha la ruta que mejor se ajuste a sus condiciones y preferencias. Con opciones para bicicleta de montaña, gravel y e-bike, la marcha está abierta tanto a quienes buscan un paseo accesible como a quienes desean afrontar un reto físico más intenso.

7 Muros de Pozalmuro invita a vivir una experiencia compartida, en la que lo importante no es el cronómetro, sino las ganas de pedalear, disfrutar y formar parte de una jornada festiva junto a amistades, familiares y el vecindario de Pozalmuro, que ya se prepara para recibir a todas las personas participantes con los brazos abiertos.

Además del recorrido en bicicleta, la inscripción incluye un completo pack con dorsal, seguro de accidentes, bolsa del corredor con productos sorianos, avituallamientos sólidos y líquidos, sorteos de lotes de productos, comida popular posterior a la carrera, merienda-cena y una tarde de animación con fiesta sorpresa y concierto en directo del grupo Bajo Zero, que pondrá ritmo a una jornada pensada para prolongar la celebración durante todo el día.

La organización también ofrecerá servicios como asistencia médica con soporte vital avanzado, lava-bicis, duchas y guarda-bicis, para garantizar la comodidad y la seguridad de todas las personas participantes.

Las inscripciones tendrán distintos tramos de precio: desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio, 38 euros; del 1 al 31 de julio, 40 euros; y del 1 de agosto hasta el 4 de septiembre, 42,5 euros. Si no se llegase al límite antes, el mismo 5 de septiembre podrían realizarse inscripciones de 8:00 a 8:45 horas de forma presencial, el precio será también de 42,5euros.

La organización recuerda que las plazas están limitadas a 300 participantes y que, en caso de superarse ese número, se activará una lista de espera automática. Dada la gran acogida de ediciones anteriores, se recomienda no dejar la inscripción para el último momento y asegurar cuanto antes el dorsal.