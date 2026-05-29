La Diputación clausura una nueva edición de los Juegos Escolares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, ha inaugurado y clausurado esta tarde la jornada de entrega de premios de los Juegos Escolares 2025-2026, una cita marcada por el ambiente festivo y el reconocimiento al esfuerzo de los más de 1.600 niños y niñas que han participado este curso en las distintas competiciones deportivas organizadas por la institución provincial.

En el acto también han participado el concejal del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; el diputado de Deportes, Sergio Frías; así como alcaldes y representantes municipales de varias localidades de la provincia.

Durante su intervención, Benito Serrano ha querido agradecer la implicación de todos los que hacen posibles los Juegos Escolares año tras año, especialmente profesores, monitores, entrenadores y familias, “porque detrás de cada partido, cada entrenamiento y cada competición hay muchas horas de esfuerzo y dedicación”.

Los Juegos Escolares comenzaron el pasado 24 de octubre y, desde entonces, han llevado el deporte a numerosos municipios de la provincia. En esta edición se han disputado modalidades como atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, bádminton, orientación, frontenis, ajedrez, salvamento y socorrismo o campo a través escolar.

Las competiciones se han celebrado en localidades como Ólvega, El Burgo de Osma, Quintana Redonda, Almazán, Covaleda, Duruelo, Ágreda, Golmayo, San Pedro Manrique, San Esteban de Gormaz, Vinuesa o San Leonardo de Yagüe, entre otras.

La jornada ha finalizado con la entrega de premios a los equipos y deportistas campeones provinciales de las diferentes categorías, en un acto que ha servido también para reconocer el compañerismo, la convivencia y la ilusión vivida durante toda la temporada.