Daniel Berná ve frenada su buena racha en el Challenge de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná vio frenada su buena racha de resultados en este inicio de temporada en el Challenge de España, donde pagó su falta de adaptación a las condiciones del Isla Canela Links de Huelva y no logró pasar el corte.

El jugador del Club de Golf Soria había accedido por ranking al torneo, pero no acabó de dar con la tecla, con lo que cerró su participación con 146 golpes acumulados (4 sobre par) tras sendas vueltas de 72 (+1) y 74 (+3) golpes, un resultado que no refleja el juego mostrado y que atribuyó en parte a las particularidades del campo onubense.

“No jugué mal del todo, pero no me consigo adaptar bien a este campo, con ese tipo de hierba. He jugado varios torneos allí y la verdad es que me cuesta entender un poco cómo se juega ese campo”, admitía Berná, quien añadía que, en la segunda jornada, iba “todo ordenado, apenas iba fallando apenas golpes, pero con el putt no estuve a la altura de lo que es un torneo de ese nivel y no pude pasar el corte. La verdad que de tee a green no jugué muy mal ninguno de los dos días, pero al final cada día fui regalando golpes y me fui poniendo contra las cuerdas”.

Daniel Berná regresará a la competición este mismo lunes con motivo de la prueba del Golf Los Retamares del Circuito de Madrid de Profesionales, una cita en la que estrenará la condición de líder del ranking de la Orden de Mérito que conquistó gracias a su triunfo en el torneo anterior, disputado en el Layos Casa Campo de Toledo. La cita de Retamares, en la que también participará su compañero de club Raúl Pascual, será la última de Berná antes de afrontar, del 11 al 13 de junio, el Alps de Andalucía que se disputará en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería).