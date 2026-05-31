Derrota del Ólvega en el cierre de la temporada (3-0)

Publicado por Área 11 Alagón Creado: Actualizado:

CF Villa de Alagón: Alejandro Fau, Bruno, Moros (Segura, 73´), Ruiz (Vijuesca, 51´), Castro, Leonar, Ferriz (Araujo, 73´), Sierra, Herrero (Marco Mora, 64´), Óscar Marco, Fabio (Quilez, 64´).

SD Ólvega: Fernández, Sergio Martínez, Manuel Martínez (Alejandro Martínez, 62´), Nistal, Christian, Jorge Rubio (Sancho, 70´), Javier Pallas, Mikel, Lacilla (Cacho, 67´), Luis Gil, León.

Goles: 1-0 (27´) Leonar. 2-0 (43´) Leonar. 3-0 (54´) Leonar.

Árbitro: Eduardo Buil Teller (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Ruiz, Araujo; Luis Gil.

Campo: La Portalada.

Un hat trick de Leonar dejó sin opciones al Ólvega en Alagón, donde los locales salieron muy enchufados y cuajaron una gran primera mitad.

El cuadro soriano, tras unos primeros minutos de tanteo, cedió el balón a los locales y trató de hacerse fuerte en el centro del campo, pero el conjunto aragonés conseguía sacudirse la presión de su rival y con un juego rápido conseguía romper las líneas defensivas del Ólvega y empezaba a llegar con mucho peligro al área soriana. Aguantaban los olvegueños, pero en el minuto 27 Leonar conseguía enviar el balón al fondo de las mallas y ponía el 1-0 en medio de la fiesta de una afición que celebraba el final de una gran temporada. Lejos de conformarse, los locales se crecieron tras ese gol ante un rival que no quería terminar con derrota y estiró líneas en busca del empate. Sin embargo, la falta de intensidad atrás de los sorianos dio alas a un Alagón que veía como Leonar acertaba de nuevo con el marco contrario antes del descanso.

Ya en la segunda parte la dinámica del partido no cambió y el propio Leonar conseguía colocar el 3-0 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 54. A partir de ahí, los locales levantaban el pie del acelerador, pero apenas daban opciones a un Ólvega que lo intentaba, pero sin demasiado ritmo ni intensidad y que en ningún momento le generó verdaderos problemas al cuadro aragonés.