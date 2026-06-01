Las diez carreras populares más famosas en el calendario atlético estival soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El atletismo popular no descansa con la llegada del verano y, a pesar de las altas temperaturas, el calendario de carreras sigue siendo muy nutrido y en él destaca la cita que tiene lugar en Abejar cada segundo domingo del mes de agosto: el archi conocido Cross de Abejar que este 9 de agosto cumple su 45 edición para ser el decano de este tipo de pruebas en la provincia. A continuación las diez carreras populares más famosas que se celebrarán en la provincia de Soria durante el próximo verano.

XI Carrera Popular Diego Barranco, en Quintana Redonda

El próximo sábado 25 de julio se celebra una nueva edición, la undécima, de la Carrera Popular Diego Barranco en Quintana Redonda, una de las que cada año acogen a mayor número de corredores. Como siempre, hay pruebas para todas las edades. Jaime Arizmendi y María Girona vencieron en la carrera de Quintana Redonda del año pasado que homenajeó a Diego Barranco. Previo a la carrera senior, los niños participarán en diferentes categorías correspondientes a los distintos segmentos de edad, los más pequeños disfrutarán corriendo por las calles de Quintana. Las categorías que van de cadete a veteranos B, entre ellas las de la prueba sénior deberán hacer frente a una distancia de 8.100 metros.

XII Torrezno Trail, en Chércoles

La XII edición del Torrezno Trail se celebrará en la localidad de Chércoles el primer domingo de agosto, el día 2, con la organización de la a la Asociación Los Elegantes. Diferentes distancias y categorías y como premio la altura de los ganadores en torreznos. César Giaquinta y Julia Muñoz en la distancia larga de los 14 kilómetros, y Juan Carlos Rodríguez y Verónica Ruiz en la corta de 7 fueron los nombres propios en la edición del año pasado 2025.

Cross de Matabreras

Trece años de cross popular en Matalebreras para el segundo fin de semana de agosto. La fecha no está confirmada, pero podría tener lugar el sábado día 8. Hugo de Miguel y Estela Navascués ganaron en 2025 en una una prueba que contó con un total de 230 participantes y que se desarrolló con la organización del Ayuntamiento de la localidad. La carrera contó con un cartel de lujo, especialmente en la categoría senior masculina. Hugo fue el más rápido en completar los 6.400 metros acreditando un tiempo de 20:31 mientras que Estela empleaba 17:58 en recorrer la distancia de 4.800 metros.

Cross Villa de Abejar

Como manda la tradición, el segundo domingo de agosto el atletismo popular tomará las calles de Abejar con la disputa de un cross popular que cumplirá su edición 45 para ser el decano provincial. El cross pinariego fue creado en 1979 por Javier Romero y la prueba iba a marcar un antes y un después en el calendario atlético soriano. Santiago Manguán iba a ser el primer ganador. La prueba decana del atletismo provincial. Javier Romero fue el 'alma mater' de la carrera y el que años después fue alcalde de la localidad lo que hizo fue trasladar a Abejar la magia del atletismo que se respiraba en Deva (Guipúzcoa). Los veranos los pasaba en Abejar y fue a finales de la década de los 70 cuando nacía el cross abejaruco.

Desde la Delegación Soriana de Atletismo hubo total colaboración y en la primera edición se imponía el burgalés Santiago Manguán. Desde aquella primera vez hubo una gran acogida en Soria capital. En las primeras ediciones del Villa de Abejar participó y ganó un chaval que sólo era conocido dentro del mundillo atlético de la provincia de Soria y que con el paso de los años se proclamó campeón del Mundo: Abel Antón. Sólo en los años 2020 y 2021 no se pudo celebrar la carrera debido a la pandemia del Covid.

Carrera Popular La Riba de Escalote

Con motivo de las fiestas patronales, La Riba de Escalote viene celebrando su carrera popular aunque la de 2026 todavía no tiene fecha confirmada. La prueba trascurrirá por caminos y pistas locales, con varios avituallamientos a lo largo de la carrera.

Transbecqueriana Trail, en Noviercas

Carrera de trail que se celebra en Noviercas a mediados de agosto. Este evento deportivo ofrece un recorrido de 20 kilómetros por parajes naturales de la zona, ideal para amantes del trail running y la naturaleza. La carrera se caracteriza por su ambiente competitivo y a la vez amigable, promoviendo la participación de corredores de diferentes niveles. Una oportunidad para disfrutar del deporte al aire libre en un entorno privilegiado de Soria.

X Carrera Torre de Morón, en Morón de Almazán

La Carrera Torre de Morón es una carrera popular que se celebra en Morón de Almazán y forma parte del calendario de carreras de running en Soria. En 2026 cumple su décima edición. Es una prueba organizada por el Ayuntamiento de Morón de Almazán, abierta a los aficionados, estén federados o no, que tendrá lugar el 22 de agosto.

Desafío Urbión, en Covaleda

Desafío Urbión confirmaba que su edición 2026 se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre. La decimosegunda edición mantendrá sus distancias principales y la concentración nacional de jóvenes, que cumplirá su tercer año consecutivo dentro del programa. Este encuentro tiene como objetivo impulsar la participación de las categorías inferiores en un entorno de montaña. Entre las novedades de este año destacan que la distancia reina de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo pasará a disputarse el sábado en lugar del domingo y que formará parte del nuevo circuito UNIT Trail, concretamenente será la quinta parada de un total de nueve pruebas. Así en la jornada del domingo, se disputarán el Open Urbión (17 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo) y Urbión 6K (6 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo). El programa se completará con las carreras Trail Kids, dirigidas a jóvenes de entre 3 y 12 años. Desafío Urbión pone de relieve los atractivos naturales e históricos atravesando parajes de hayedos, pinares y lagunas glaciares.

Imagen del Desafío Urbión celebrado el año pasado en la comarca de Pinares.Mario Tejedor

XXXII Carrera Popular Soria-Valonsadero

El riojano Daniel Ruales y la granadina Marina Girona fueron los ganadores de la pasada edición de la Carrera Popular Soria-Valonsadero, una cita que contó con unos 415 participantes y en la que un año más el Club de Atletismo Puente del Canto fue el organizador. Diez kilómetros que arrancarán de la Plaza Mariano Granados y que terminarán en los aledaños de la Casa del Guarda. La cita tendrá lugar el sábado 12 de septiembre. La Soria-Valonsadero tiene dos partes bien diferenciadas ya que hasta la Ciudad Deportiva del Numancia el recorrido pica hacia arriba y la exigencia siempre es importante. A partir de ahí y hasta la Casa del Guarda, las piernas agradecen que los kilómetros sean más llevaderos para poder alcanzar la línea de llegada.

XV Carrera Popular de Golmayo

El atletismo popular se citará en Golmayo con la decimoquinta edición de su carrera popular que tendrá lugar el 13 de septiembre. En categorías superiores los participantes deberán hacer frente a un recorrido de 6 kilómetros. El punto neurálgico de la carrera será la explanada del Ayuntamiento, escenario en el que estará instalada la línea de meta.