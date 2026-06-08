El equipo benjamín del Laguna Negra se juega el sábado el título autonómico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este sábado día 13 de Junio se juega en el Polideportivo San Andrés la cuarta y última jornada de la Liga Autonómica Benjamín de Hockey Patines en Burgos.

Los 5 equipos participantes, Bembibre H.C., C.P. Burgos “A”, C.P. Burgos “B”, C.D. Vettonia y Laguna Negra H.C. se verán las caras para determinar la posición final en la tabla clasificatoria que comanda el equipo soriano empatado a puntos con el C.P. Burgos “A” tras el pleno de victorias en la Jornada 3 jugada en Avila.

Cartel de la cita de este fin de semana.HDS

Los sorianos parten por delante de los burgaleses al haber vencido en 2 de los 3 enfrentamientos que han tenido los dos equipos, por lo que una victoria en el primer partido de la jornada les dejaría a los sorianos con medio título en el bolsillo.

El tercer equipo en discordia es el Bembibre H.C. a tres puntos de los dos primeros, los sorianos empataron en Bembibre, perdieron por 0-1 en Burgos y vencieron en un gran partido por 2-0 en Ávila. El enfrentamiento entre ambos sería el tercero de la jornada de conseguir los sorianos puntuar tendría en ambos partidos y asegurar los partidos contra Burgos B y Vettonia obtendrían el titulo autonómico.

Los sorianos en un principio llegan con todos sus efectivos a la jornada, todos han trabajado duro durante el último mes para llegar en el mejor momento tanto técnico como táctico.