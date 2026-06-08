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HOCKEY PATINES

El equipo benjamín del Laguna Negra se juega el sábado el título autonómico

Los sorianos van primeros, empatados con el segundo y con tres puntos de ventaja sobre el tercero

Los canteranos del Laguna Negra durante un partido.

Los canteranos del Laguna Negra durante un partido.LAGUNA NEGRA HOCKEY PATINES

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Este sábado día 13 de Junio se juega en el Polideportivo San Andrés la cuarta y última jornada de la Liga Autonómica Benjamín de Hockey Patines en Burgos.

Los 5 equipos participantes, Bembibre H.C., C.P. Burgos “A”, C.P. Burgos “B”, C.D. Vettonia y Laguna Negra H.C. se verán las caras para determinar la posición final en la tabla clasificatoria que comanda el equipo soriano empatado a puntos con el C.P. Burgos “A” tras el pleno de victorias en la Jornada 3 jugada en Avila.

Cartel de la cita de este fin de semana.

Cartel de la cita de este fin de semana.HDS

Los sorianos parten por delante de los burgaleses al haber vencido en 2 de los 3 enfrentamientos que han tenido los dos equipos, por lo que una victoria en el primer partido de la jornada les dejaría a los sorianos con medio título en el bolsillo.

El tercer equipo en discordia es el Bembibre H.C. a tres puntos de los dos primeros, los sorianos empataron en Bembibre, perdieron por 0-1 en Burgos y vencieron en un gran partido por 2-0 en Ávila. El enfrentamiento entre ambos sería el tercero de la jornada de conseguir los sorianos puntuar tendría en ambos partidos y asegurar los partidos contra Burgos B y Vettonia obtendrían el titulo autonómico.

Los sorianos en un principio llegan con todos sus efectivos a la jornada, todos han trabajado duro durante el último mes para llegar en el mejor momento tanto técnico como táctico.

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