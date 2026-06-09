'El Roble Trail' nace en Alcubilla de Avellaneda, una nueva cita deportiva

Una participante durante una participación en una prueba de trail en la provincia.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Alcubilla de Avellaneda celebrará el próximo 16 de agosto la primera edición del 'El Roble Trail', una cita que organiza la Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda y que nace con el objetivo de fomentar la actividad deportiva al aire libre y dar a conocer el patrimonio natural de la localidad.

La prueba, que arranca a las 9.00 horas, coincide con la celebración de las Jornadas Culturales de la localidad que tienen lugar entre el 14 y el 22 de agosto. El nombre la carrera viene determinado por una de las cimas emblemáticas del término municipal, punto por el que pasa trazado de la prueba y que ofrece unas vistas privilegiadas del entorno.

Cartel de Èl Roble Trail' que se celebrará en Alcubilla el próximo 16 de agosto.HDS

En cuanto a la carrera en sí, señalar que habrá dos modalidades de 12 y 6 kilómetros con diferentes niveles de exigencia para categorías absoluta. Los interesados en participar pueden formalizar la inscripción a través de la página web de la Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda (Pulsa aquí para acceder), plazo que estará abierto hasta el 31 de julio. La inscripción incluye una comida para los corredores participantes.

Esta primera edición de la prueba busca consolidar una actividad deportiva en la localidad que, además, sirva para dinamizar la vida del municipio además de dar a conocer los paisajes que la rodean. Desde la organización se espera la participación de corredores y aficionados de diferentes puntos de la provincia.