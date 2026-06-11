Siete jugadores del C. A. Numancia en la fase final del Regional de Billar en Astorga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia de Billar contará con siete representantes en la fase final de la sexta y última prueba del Circuito Regional de Billar A Tres Bandas, que se disputa este fin de semana en Astorga (León). La competición pone el broche a la temporada autonómica más numerosa de la historia, con cerca de 90 participantes.

La fase previa, celebrada durante el pasado fin de semana en la localidad maragata, dejó un balance muy positivo para la delegación soriana. Aunque Enrique Bravo no pudo participar por motivos personales, Fernando González, Fernando Méndez y Rafael Soto lograron superar el corte con solvencia para acceder a la fase decisiva.

La actuación más destacada fue la de Rafael Soto, que firmó el mejor partido y la mejor serie de una ronda previa en la que tomaron parte 44 jugadores, confirmando el gran momento de forma que atraviesa el billarista numantino.

A ellos se unirán en la fase final Eduardo Molina, Jerónimo Miguel, Pedro Camarero y Carlos Cortés, elevando a siete la representación del club soriano en la lucha por los puestos de honor.

Carlos Cortés afronta la cita como líder del circuito regional, aunque con una ventaja mínima sobre el vallisoletano Salvador Díez, principal rival en la clasificación general. Por su parte, Eduardo Molina, Jerónimo Miguel y Pedro Camarero mantienen opciones de finalizar una vez más entre los ocho mejores jugadores del ranking autonómico. Rafael Soto también conserva posibilidades de acceder a ese grupo privilegiado.

El sorteo ha favorecido además a los representantes sorianos, ya que los siete han quedado distribuidos en grupos distintos. Esta circunstancia abre la puerta a que todos puedan alcanzar los cuartos de final, ronda para la que se clasifican los siete campeones de grupo y el mejor segundo clasificado.

Los encuentros de la fase final se disputarán los días 13 y 14 de junio y podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube del Club Billar Astorga.