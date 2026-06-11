El Club Deportivo de Pesca Campano Soriano organiza una excursión educativa al Aula del Río Ucero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Deportivo de Pesca Campano Soriano organiza el próximo 21 de junio una excursión al Aula del Río Ucero, una actividad educativa diseñada para que los participantes descubran el valor ecológico de los ríos y se inicien en la pesca deportiva sin muerte. La jornada comenzará a las 10.00 horas desde la plaza de toros, junto a las taquillas, y se prolongará hasta aproximadamente las 17.00 horas, momento en el que el grupo regresará al mismo punto de partida.

La propuesta incluye un taller de unas dos horas que combina teoría y práctica. En el aula, los monitores explicarán qué es un río, cómo funciona su ecosistema y cuáles son los principales habitantes y elementos que lo componen. También se abordarán los factores que pueden alterar su salud y se introducirán conceptos básicos de pesca responsable, como las normas de seguridad y las técnicas adecuadas para devolver la trucha al agua sin causarle daño.

Tras esta primera parte, los asistentes saldrán al lago para realizar una práctica de pesca con señuelos de cucharilla, siempre bajo supervisión y siguiendo criterios de respeto ambiental. La actividad está orientada a niños y niñas a partir de 8 años, aunque los menores de esa edad podrán asistir acompañados por un tutor.

El Club proporcionará un picnic para la comida y la excursión contará con la presencia de personal especializado del Aula del Río y miembros del propio Club, que velarán por el correcto desarrollo de la jornada.

El precio de la actividad es de 18 euros para hijos de socios y 23 euros para no socios. Se ofrecen 40 plazas, que se asignarán por orden de inscripción a través de la página del Club hasta completar el autobús. https://campanosoriano.es/ Con esta iniciativa, el Club reafirma su compromiso con la educación ambiental y la promoción de actividades al aire libre que fomenten el conocimiento y el respeto por los ecosistemas fluviales.