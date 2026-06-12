El Abejar CF celebra con diferentes actos su medio siglo de vida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Abejar CF celebrará este sábado su 50 aniversario con una jornada en la que hay programadas diferentes actividades en la que participarán más de un centenar de personas. Partidos entre 'viejas glorias', una exposición conmemorativa y una paellada popular integran los actos alrededor de un club que cumple medio siglo de vida.

'50 años de historia, una misma pasión'. Este es el lema de una celebración que "será entrañable y emotiva", según explicaba Eduardo Martínez, en su día jugador del Abejar y que ha sido uno de los encargados de organizar lo que será un día festivo.

La junta directiva de la entidad pinariega organiza este encuentro para celebrar la finalización de la temporada de su 50 cumpleaños junto a todos sus vecinos y colaboradores.

La junta directiva del Abejar, encabezada por el presidente del club, Basilio Romero, invita formalmente a participar en esta conmemoración a todos los jugadores, técnicos y personas que hayan estado vinculadas a la entidad a lo largo de este medio siglo de trayectoria, así como a los habitantes de la localidad.

Los actos programados para este sábado comenzarán a las 10.30 horas con la disputa en el Campo Municipal de La Ermita de varios partidos entre 'viejas glorias'. "Haremos lo que podamos porque los años se notan, pero lo importante es divertirse y pasar un buen rato con algunos de los que fueron tus compañeros de vestuario", indicaba Eduardo.

Posteriormente, a las 12.30 horas, el Centro Cultural de Abejar acogerá la inauguración de una exposición conmemorativa que repasa la trayectoria del club a través de imágenes y recuerdos de estas cinco décadas desde la fundación del club. "La gente podrá ver todo tipo de artículos, aunque la exposición principalmente es de fotografías"

Cartel anunciador de la celebración del 50 aniversario de la fundación del Abejar.

La celebración continuará a las 13.15 horas con un vermut musical amenizado por una charanga que recorrerá los diferentes establecimientos hosteleros del municipio. El broche de oro de la jornada lo pondrá una paellada popular programada para las 15.30 horas en el Polideportivo de Abejar, donde los asistentes compartirán mesa y recuerdos en un ambiente de confraternidad.

El Abejar CF es uno de los clubes históricos del fútbol provincial soriano y a lo largo de estos cincuenta años de historia puede presumir de tener en sus vitrinas varios títulos de la Liga Provincial y de la Copa Diputación.