Daniel Berná defiende con éxito su liderato en el Circuito de Madrid de Profesionales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sin apenas descanso tras su participación en el Alps de Andalucía, Daniel Berná retomó la competición con motivo de una nueva prueba del Circuito de Madrid de Profesionales, la celebrada este lunes en el Club de Golf La Dehesa de Villanueva de la Cañada.

Lo hizo con una notable actuación que le permitió terminar el campeonato en la octava plaza, un resultado que le mantiene como líder en el ranking de la Orden de Mérito del circuito madrileño, una condición que ostenta desde hace unos torneos. En La Dehesa, el jugador del Club de Golf Soria firmó un recorrido de 69 golpes, 3 bajo par, forjado tras una vuelta con pocos errores –tan solo cometió un birdie– y jalonado con 4 bogeys.

Una vez disputada la cita madrileña, Daniel Berná retomará su participación en el Tumi Spain Golf Tour. Será con motivo del Bizkaia PGAe Open, cuarta prueba del circuito de la PGA española, que se disputará del viernes 19 al domingo 21 de junio en el campo público de Meaztegi, en La Arboleda (Ortuella, Vizcaya), un recorrido diseñado por Severiano Ballesteros.

Este torneo está considerado una de las citas de más peso del circuito nacional por el alto nivel de participantes, su dotación económica y una organización de alto nivel. Contará con cerca de 150 participantes, entre los que está confirmada la presencia de José María Olazábal, ganador de dos Masters de Augusta, 23 títulos del European Tour, 4 del PGA Tour y 4 ediciones de la Ryder Cup, torneo en el que ha sido capitán del equipo europeo.