El Club Gimnasia Duero logra dos oros y una plata en la final de la Liga regional

Notable actuación del CG Duero en la final de la Liga.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado domingo se celebró la final de la Liga 2026 de Gimnasia Rítmica en Roa de Duero con una actuación notable del Club Gimnasia Duero de dos oros y una plata, además de varias menciones.

En la localidad burgalesa se dieron cita las mejores gimnastas de Castilla y León que habían conseguido la clasificación para la final el 17 de mayo en Palencia.

Por parte del Club Gimnasia Duero los mejores resultados los lograron Carla Llorente al conseguir la plata en individual juvenil. Los conjunto cadete y benjamín sumaron sendos oros. Estos dos conjuntos consiguieron también dos menciones especiales, mejor ejecución para el benjamín y mejor sincronismo para el cadete.

Cómo premio se les otorga una Máster Class con la seleccionadora nacional y dos componentes del equipo nacional que acaban de ser campeonas de Europa.

Un broche final perfecto para acabar la temporada del Club Gimnasia Duero, que un año más ha estado cargado de buenos resultados gracias al buen trabajo y esfuerzo de las gimnastas.

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS

El CG Duero cierra la temporada con buenos resultados.HDS