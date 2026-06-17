Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín disputan el Campeonato de España de bádminton de edad escolar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24: Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín han sido convocados por la selección cadete de Castilla y León para disputar el Campeonato de España de jugadores en edad escolar.

Sin duda es una gran noticia para el trabajo de cantera del club soriano que aporta asiduamente jugadores al combinado regional.

La expedición irá capitaneada por el soriano Víctor Ortega, director técnico de la Federación de Castilla y León y seleccionador de la misma.

El combinado castellanoleonés ha sido encuadrado en el grupo B junto a las selecciones de Andalucía, Aragón y Navarra. Se trata de un sorteo con equipos de mucha calidad y el paso a la lucha por las medallas será un reto muy complicado.

La cita tendrá lugar en el pabellón de los deportes de Granollers y comenzará este jueves para finalizar el próximo domingo.