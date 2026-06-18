Mario Rodríguez participa en el Campeonato de España de segunda categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Fin de semana de competición para dos representantes del Club de Golf Soria, Mario Rodríguez y Miguel López, que afrontarán sendos torneos en Castellón y Calatayud, respectivamente.

Comenzando por Mario Rodríguez, el soriano será uno de los ocho representantes castellanoleoneses que tomarán parte en el Campeonato de España Individual Masculino de 2ª Categoría, que se celebrará en las instalaciones de Panorámica Golf, en la provincia de Castellón, entre el jueves 19 y el sábado 21 de junio.

Un total de 120 jugadores se darán cita en un torneo cuyos participantes disputarán 18 hoyos en la primera jornada y otros 18 en la segunda bajo el formato Stroke Play (juego por golpes). Únicamente los golfistas clasificados hasta el puesto 60 y empatados al término de esos dos días tendrán la posibilidad de jugar la tercera vuelta y, de este modo, optar a la victoria final.

Por su parte, Miguel López competirá en el Campeonato de Aragón Sub 18, que se disputará en el Gambito Golf Club Calatayud el sábado 20 y el domingo 21. El campeonato se disputará bajo formato individual Stroke Play, a dos jornadas consecutivas a 36 hoyos. La prueba será valedera para el acceso a los Campeonatos de España.