El C.D. Acuático Soriano logra nueve medallas en el Regional alevín y benjamín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Acuático Soriano llevó a sus nadadores más jóvenes a los Campeonatos de Castilla y León de Verano para así culminar con una gran temporada. El equipo soriano logró nueve medallas y algunos de sus representantes acudirán al próximo Campeonato de España de Cádiz.

Por un lado los Benjamines se estrenarían por primera vez en un campeonato de estas dimensiones, donde no solo mejoraron sus marcas, sino que se colaron en las series más rápidas para la próxima temporada. El equipo formado por Carla Fernández, Paula Matesanz, Pablo Valero y Mario Liso conquistarían los corazones y la ilusión por un deporte a su temprana edad. Al igual que Nerea Ramos y Álvaro Carazo en categoría alevín y que ya con un año más de experiencia consiguieron rozar las medallas y dejar ese sabor agridulce para darlo todo en la siguiente temporada

Benjamines del club soriano en la cita del Regional.C.D. ACUÁTICO SORIANO

Por otro lado, los ya habituales alevines Daniel Liso y Pablo Fu, conquistaron Valladolid a base de dominancia en la mariposa por parte de Daniel y la braza, los estilos y el crol por parte de Pablo.

Con un total de 9 medallas y siendo el CD Acuático Soriano el mejor equipo masculino de Castilla y León con tan solo tres nadadores, estos sorianos pondrán rumbo a Cádiz para el Campeonato de España Alevín de Verano, luchando por estar en los mejores puestos a nivel nacional