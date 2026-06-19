El Caep Soria convoca las becas deportivas para la temporada 26-27

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Caep Soria ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes para acceder a las becas de la temporada 26-27. Dichas becas, que se prolongan por un plazo máximo de diez meses, se ofrecen en tres modalidades disponibles, internas y externas, donde se ofrece servicios deportivos, servicios médicos o alojamiento. El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles a partir de este sábado.

Tres son las modalidades de becas que ofrece la Fundación Caep Soria. Por un lado, las becas internas que incluyen servicios y alojamiento en pisos o residencia juvenil. Por otro lado, las becas externas, que ofrece servicios y posibilidad de ayuda económica en función de los méritos deportivos.

Las bases de la convocatoria, desde beneficiarios a plazos o donde presentar la documentación se encuentran disponibles en la página web del Caep Soria, https://www.caepsoria.com/becascaep/.