Mario Rodríguez se queda fuera del corte en el Campeonato de España de golf

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Mario Rodríguez, jugador del Club de Golf Soria, no consiguió pasar el corte en el Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría, disputado este fin de semana en el recorrido castellonense de Panorámica Golf.

El jugador soriano totalizó 181 golpes tras sendos recorridos de 93 y 88 impactos, con lo que se situó en el puesto 107, un resultado que no le bastó para avanzar hasta la tercera vuelta.

En total, ciento veinte jugadores iniciaron una competición en la que era preciso acudir con hándicap de juego no inferior a 4,5. El torneo se disputó a 18 hoyos en la primera jornada y otros 18 en la segunda bajo el formato Stroke Play (juego por golpes). Únicamente los golfistas clasificados hasta el puesto 60 y empatados al término de esos dos días tendían la posibilidad de jugar la tercera vuelta y, de este modo, optar a la victoria final.