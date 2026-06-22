El Club Patín Soria logra 15 medallas en el Campeonato de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Patín Soria organizó el pasado fin de semana el Campeonato de Castilla y León de patinaje artístico en la categoría Intermediate benjamín, alevín e infantil, una cita en la que consiguió muy buenos resultados con 11 metales.

Los resultados cosechados por el club soriano fueron los siguientes en categoría benjamín femenino:

Vega García, campeona.

Vega Cortés, subcampeona.

Jimena Gallego, tercera clasificada.

Carmen Sanz, quinta posición

Sia Soriano, séptima.

Representantes del club soriano durante la competición.HDS

Ya en alevín femenino lograron los siguientes resultados:

Clara Álvaro, campeona de Castilla y León.

Claudia Gil, subcampeona Castilla y León

Adriana Arévalo, tercera clasificada.

Aitana Arranz, cuarto puesto.

Ariadna Arranz, quinto puesto.

Nuria Sánchez, sexto puesto.

Lucía Aller, séptima posición.

Sofía Martínez, novena posición.

Por último, en la categoría infantil femenino se obtuvieron los siguientes resultados.

Valeria Isla, subcampeona de Castilla y León.

Sofía Garijo, quinta clasificada.

Alejandra Jiménez, sexto puesto.

El club soriano califica el resultado de "excelente" que vienen a corroborar el buen trabajo durante la temporada. Mención especial merecen Clara Álvaro Andrés y Claudia Gil Maqueda que con este resultado consiguen su plaza para el campeonato de España, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en Ripollet (Barcelona).

Dos jóvenes representantes del Club Patín Soria.HDS

Además, en el campeonato autonómico de las categorías Intermediate, el CD Patín Soria conseguía cuatro medallas más:

Alevín Intermediate

Valeria Carnicero, subcampeona de Castilla y León.

Lucía Martín, tercera posición.

Infantil Intermedite

Mónica Martínez, subcampeona Castilla y León.

Nora Peñalba, cuarto clasificado.

Elena Alonso, quinta posición.

Mara Ceña, sexta posición.

Cadete intermediate:

Miriam Utrilla, campeona Castilla y León.

Inés Gazo, cuarta clasificada.

Un fin de semana de ensueño para el club, que demuestra un año más tener la mejor cantera de Castilla y León de todos los tiempos en patinaje artístico.