El soriano Alberto Ginés Bartolomé inicia una nueva etapa en el Paok de Salónica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El soriano Alberto Ginés Bartolomé, preparador físico, inicia una nueva etapa internacional en el PAOK de Salónica, uno de los clubes de referencia del fútbol griego. Lo hará en el cuerpo técnico de Alessio Lisci, técnico romano que acaba de asumir el banquillo del club. El PAOK viene de ser tercero en la Superliga griega, tras AEK Atenas y Olympiacos, y jugará la próxima Europa League.

El preparador soriano en su nueva etapa en el Paok de Salónica.HDS

Ginés tiene un currículo académico muy completo. Es graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad Alfonso X el Sabio; máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la misma universidad; máster en Investigación en Ciencias del Deporte y Rendimiento Deportivo por la Universidad de Castilla-La Mancha; y completó en la Universidad Politécnica de Madrid un postgrado de Prevención, Intervención y Recuperación Funcional de Lesiones, otro de Análisis del Rendimiento en Fútbol y un máster en Entrenamiento Personal.

Su trayectoria como futbolista se circunscribió a Soria. Jugó en todas las categorías inferiores del Numancia y también en el Almazán, en Tercera, y en el Sporting Uxama. Ya como preparador físico, antes de llegar al fútbol profesional trabajó como preparador físico en el Alcalá y la Gimnástica Segoviana.

En la temporada 2020/21 llegó al Burgos CF de la mano de Julián Calero. Aquel equipo ascendió a Segunda División después de veinte años. Las dos campañas posteriores sirvieron para asentar al Burgos en el fútbol profesional, hasta el cierre del ciclo de Calero en 2023.

En 2023/24 se unió a Alessio Lisci en Miranda de Ebro. El primer año lograron la permanencia. En 2024/25, el Mirandés fue el equipo revelación de Segunda División: alcanzó la final del playoff de ascenso a Primera y perdió ante el Real Oviedo, que acabó por subir, en un partido agónico.

Esa temporada les abrió la puerta de Primera en Osasuna. Allí el curso tuvo una fase de gran nivel, hasta mirar a Europa en la segunda vuelta, aunque el tramo final se torció: cinco derrotas seguidas y permanencia en la última jornada.

El preparador soriano asume ahora junto al técnico italiano un nuevo reto profesional en un de los equipos más representativos de la Superliga de Grecia.