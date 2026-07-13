Marina Muñoz busca las medallas en el Europeo de triatlón cross

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tras la celebración del Campeonato de Europa de Duatlón durante el fin de semana, llega el turno en Banyoles para el Triatlón Cross con la segoviana del Triatlón Soriano Marina Muñoz como protagonista en su objetivo de estar en la lucha por las medallas. Seerá 1.000 metros de natación, 18,6 kilómetros de ciclismo en mountain bike, y 6,6 kilómetros finales de carrera a pie. Marina Muñoz tomará la salida hoy a las 16.02 horas.

La potente Selección española de Triatlón Cros ha estado este lunes reconociendo los circuitos y ha posado para los medios de comunicación. Las mujeres seleccionadas son Marina Muñoz (plata mundialista en Pontevedra 2025 y campeona de Europa en 2024) y Elsa Pena (vigente campeona de España), mientras que en categoría masculina son Kevin Tarek Viñuela (bronce en esta modalidad en Pontevedra el año pasado y campeón del mundo de acuatlón), Vicente Hernández (olímpico en Río 2016) y Eneko De Castro (vigente campeón del mundo sub 23).

La carrera femenina de élite además de las dos españolas que aspiran a lo máximo en categoría élite con Marina Muñoz, y Elsa Pena en sub 23, pondrá en liza a las mejores triatletas continentales, incluyendo a la vigente campeona del mundo, la francesa Alizée Patiés, que estará acompañada por sus compatriotas Emma Ducreux y Pauline Landron. Una de las grandes incógnitas será ver el estado de forma de la suiza Ladina Scherzinge, que regresa a la competición internacional por primera vez desde 2019. La italiana Marta Menditto vuelve tras hacerse con la plata en el Campeonato de Europa del año pasado en Prachatice. La italiana cuenta en su haber con títulos mundiales tanto en triatlón cross como en duatlón cross, tras una actuación extraordinaria en Townsville en 2024, y volverá a figurar entre las favoritas. La belga Dieske Kruisselbrink también llega a Banyoles en buena forma tras hacerse con el bronce en el Campeonato del Mundo de Duatlón de Media Distancia Powerman de este año, celebrado en Alsdorf.

En categoría masculina tanto Kevin Tarek Viñuela, que ha competido este año en Huatulco, Torremolinos, Monte Gordo y Quarteira como el olímpico Vicente Hernández, intentarán luchar por las medallas en categoría absoluta con el apoyo del público local y hacer frente a los potentes equipos franceses, italianos y belgas. El checo Lukas Kocar (cuarto en el Mundial de 2025), el francés Arthur Forissier (sexto del mundo y hermano del vigente campeón, Felix Forissier), o el italiano Federico Spinazzé, son los rivales a batir para la “TriArmada” española. Entre un nutrido grupo de triatletas jóvenes destaca la llegada a categoría sub 23 del belga Louka Dumont, campeón del mundo júnior y que puede ser una de las grandes sorpresas mañana.

Paco Martí, plata en duatlón sub 23

El primer español en meta en el Europeo de duatlón fue el gallego Jarno Pousada, sexto de la general, que se llevó el título de campeón sub 23 con una actuación excepcional parando el crono en 50:02. Andrés Hilario, noveno, y Roc Bellostas, décimo, fueron los siguientes duatletas españoles en meta. Paco Martí, del Triatlón soriano, logró la plata sub 23, y le siguió el británico Charlie Harding con el bronce en esta categoría.