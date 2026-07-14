Marina Muñoz se proclama campeona de Europa de triatlón cross en Banyoles

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marina Muñoz es la flamante nueva campeona de Europa de triatlón cross al imponerse este martes en Banyoles a la francesa Alizee Paties, su principal rival para alcanzar lo más alto del podio. La integrante del Deporama Triatlón Soriano fue la mejor y fraguaba su victoria en el último segmento de 6,6 kilómetros de carrera a pie. Una medalla de oro que confirma la progresión de este triatleta de la localidad segoviana de Cuéllar que es una soriana por su vinculación con la ciudad.

La cita continental comprendía 1.000 metros de natación, 18,6 kilómetros de ciclismo en mountain bike, y 6,6 kilómetros finales de carrera a pie. En el primer sector, el de la natación, Muñoz iba a ser la mejor por delante de la gala Paties. La prueba no podía comenzar mejor para los intereses de la del Triatlón Soriano.

Pero llegaba la bicicleta y ahí la francesa recuperaba el terreno perdido para unirse a la segoviana. Sin embargo los últimos kilómetros de subida se le hicieron demasiados exigentes a Paties y Marina sacaba un decena de segundos que le iban a venir muy bien para el último segmento. Fue en la carrera a pie donde la campeona asestaba el golpe definitivo para ganar con solvencia el Europeo.

Marina Muñoz en el podio como campeona de Europa.HDS

En el segmento de natación Marina Muñoz lideró la prueba en un tiempo de 14:23 junto a la francesa a Emma Ducreux. A 20 segundos salía un grupo de 8 liderado por Elsa Pena y cerrado por Lucía Piñón.

En el segmento ciclista, la francesa Alizee Paties cogía los 24 segundos perdidos en el agua y se bajaba primera junto a Marina Muñoz, ambas con una diferencia de de mas de 2 minutos sobre Emma Ducreux.

Los 6 kilómeteos de carrera a pie dieron el triunfo a Marina Muñoz en un tiempo de 1:31:30 y una ventaja de 1:19 minutos sobre Alizee Paties y casi 4 minutos sobre la otra francesa Emma Ducreux. Elsa Pena era 7ª y plata Sub23.