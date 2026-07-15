Javier Sainz se impone en la clasificación scratch del V The Open Daniel Berná Manzanares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria acogió este domingo la quinta edición del The Open Daniel Berná Manzanares, una cita que se disputó bajo la modalidad Stableford Individual a 18 hoyos y que contó con dos categorías en función del hándicap de los participantes, que fueron un total de 66 jugadores y jugadoras.

Javier Sainz consiguió la victoria en la clasificación scratch conjunta después de completar el recorrido con una tarjeta de 74 golpes, 2 sobre el par del campo. Ramsés López terminó segundo con 76 impactos, 4 sobre par, mientras que Enzo Jiménez y Mario Rodríguez compartieron la tercera posición con 78 golpes, 6 sobre par.

En la clasificación Stableford neta de primera categoría, reservada a los jugadores con hándicap de hasta 18,0, Ramsés López se hizo con el primer puesto al sumar 41 puntos. Mario Rodríguez García concluyó en segunda posición con 40 puntos.

Por su parte, Juan Carlos Martínez encabezó la segunda categoría, integrada por los participantes con hándicap a partir de 18,1, gracias a una tarjeta de 46 puntos. Marcos López terminó segundo con 43 puntos.