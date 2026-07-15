El Torneo de Fútbol Sala Femenino sigue creciendo y este fin de semana busca campeón entre una docena de equipos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El VII Torneo de Fútbol Sala Femenino se celebra este fin de semana con la participación de 12 equipos y 150 jugadoras, una cifras que confirman el crecimiento de un evento deportivo que va a más y que tendrá en el polideportivo del San Andrés su centro de operaciones. La fase de grupos tendrá lugar en la jornada del sábado y el domingo se celebrarán las semifinales y la final.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, y Raquel Rioja como organizadora fueron los encargados de presentar un torneo que en su primera edición apenas contaba con siete equipos. "Ahora llegamos a los doce equipos y hemos dejado a muchos conjuntos fuera de la inscripción y que habían mostrado el interés de participar", señalaba Rioja.

Esta demanda de participación hace que los organizadores se estén planteando la opción de ampliar los días del torneo. "Tendremos que hablar con el Ayuntamiento para ver la posibilidad de que el torneo siga creciendo", comentaba Rioja.

En lo que se refiere a los equipos participantes, desde la organización se informaba que "vienen de diferentes puntos de España como de Madrid, País Vasco, León, Valladolid, La Rioja, Aragón y también contamos con un conjunto de Soria -Calasanz- y otro que es una mezcla de Soria y Burgos".

El sistema de competición es una fase preliminar con dos grupos de seis equipos y los dos primeros se clasifican para las semifinales de las que saldrán los finalistas que se jugarán el título. Los partidos del sábado comenzarán a las 10.00 horas y se prolongarán hasta las 19.00 horas. El domingo será el turno de los cruces.

Como todos los años, durante el torneo se llevará a cabo una rifa cuya recaudación se destinará a Aspace Soria. Igualmente este año colabora con el torneo Anita Marcos, dos veces ganadora del Europeo Sub19 que milita en el Madrid CFF. La ex jugadora del Valencia o Celtic de Glasgow ha donado unas botas de fútbol para ser sorteadas al final del torneo.