La aventura americana del agredeño Daniel Izquierdo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El ultrafondista agredeño Daniel Izquierdo Alonso ha estado durante unas semanas en Sudamérica, escenario en el que ha participado en dos pruebas deportivas de ultratrail donde ha obtenido excelentes resultados y donde prepara un trabajo sobre Los Andes. El fondista regresa este lunes a España con la vista puesta en sus siguientes pruebas deportivas.

Dos han sido las carreras de ultratrail en las que han participado el soriano. La primera de ellas tuvo lugar en Ecuador, en concreto la Ibarra Skyrace, una prueba que cuenta con varias distancias y cuya meta se encuentra a 4.600 metros de altitud. Daniel Izquierdo participó en la prueba de 22 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.200 metros. El soriano acabó en segunda posición con un tiempo de 2h:01.49. El triunfo fue para el peruano José Manuel Quispe, 1h:57.26, y la tercera plaza para el ecuatoriano, Joaquín López, 2h:02.44.

Dani Izquierdo durante una ascensión por los glaciares y montañas de la cordillera andina.HDS

La segunda prueba en la que participó el soriano se disputó en Perú, en concreto, la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca, prueba puntuable para el Skyrunner World Series, que se celebró en el Parque Nacional Huascarán, con salida a unos 3.000 metros de altitud y meta a 5.000 metros para un trazado de 25 kilómetros con la presencia de unos 1.000 participantes. Daniel Izquierdo terminó esta carrera en tercera posición tras tramitar el trazado en un tiempo de 3h:08.03. El ganador de la misma fue el peruano José Manuel Quispe, 2h:49.13, seguido de Jorge Luis Castro, 2h:49.30.

El soriano reconoce que tuvo que controlar un poco el correr en altitud: «Ahora con la cámara hipóxica se puede trabajar desde casas. No es mi caso, que llegué aquí un poco antes de las pruebas. Como había estado el año pasado sabía un poco lo que debía hacer y lo que no».

Daniel Izquierdo ha alternado la realización de estas dos pruebas con hacer montaña por la Cordillera de Los Andes, un espacio «muy bonito», con montañas de 6.000 metros de altitud o más, preparado para caminar sobre hielo. En este terreno ha estado preparando un trabajo en forma de documental.

El agredeño regresa a España este lunes y se tomará una semana de descanso antes de preparar su siguiente gran cita en el calendario de competición, el Trofeo Kima que el 22 de agosto se celebra en la vertiente italiana de Los Alpes, una prueba de 52 kilómetros que parte de 870 metros de altitud y pasa por cinco picos que superan los 2.500 metros.

El soriano debutó el pasado año como internacional español al ser seleccionado para participar en el Mundial de Carreras de Montaña celebrado en Canfranc. En concreto participó en la disciplina de kilómetro vertical, una prueba en la que acabó en la vigésimo séptima posición tras tramitar el trazado de seis kilómetros y un desnivel positivo de 990 metros en un tiempo de 42 minutos.