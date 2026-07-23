El Medio Maratón Ciudad de Soria supera los 500 inscritos y busca se récord de 'finishers'

Fermín Cacho y Abel Antón durante una de las ediciones de la prueba a la que dan nombre.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Medio Maratón Ciudad de Soria Abel Antón continúa confirmando su crecimiento. A falta de dos meses para su celebración, el próximo 26 de septiembre, la prueba ya ha superado la barrera de los 500 inscritos en la distancia de 21 kilómetros y 97 metros, una cifra que consolida el excelente ritmo de inscripciones de esta 41ª edición y que invita a pensar en un nuevo éxito de participación. Además, el 5K Fermín Cacho Caja Rural se acerca ya a los 200 corredores, con una progresión muy positiva y unas previsiones muy optimistas de cara al tramo final del verano.

La organización espera superar por primera vez en los últimos años la barrera de los 415 finishers en el medio maratón, un registro que permanece como referencia desde 2019, el año previo a la pandemia. El pasado año fueron 379 los corredores que completaron los 21,097 kilómetros, una cifra que todo apunta a que será ampliamente rebasada en esta edición gracias al excelente ritmo de inscripciones.

EL MOMENTO DEL 5K FERMÍN CACHO CAJA RURAL

Desde la organización confían en que las próximas semanas supongan un auténtico 'boom' de inscripciones, especialmente en la prueba de 5 kilómetros. Su recorrido rápido y accesible, unido a un precio muy competitivo y a todos los servicios incluidos para el corredor (camiseta, medalla de finisher, avituallamiento completo en meta…) la convierten en una opción ideal tanto para quienes buscan iniciarse en las carreras populares como para aquellos que quieren competir por una buena marca o disfrutar de una tarde de atletismo en el corazón de Soria.

La gran fiesta del atletismo soriano se completará las Carreras Infantiles Joven IN, que se disputarán durante la mañana del sábado y convertirán el 26 de septiembre en una jornada pensada para corredores de todas las edades y niveles.

Toda la información sobre recorridos, reglamento, horarios e inscripciones está disponible en la web oficial del evento: Medio Maratón Ciudad de Soria.