El Calasanz presenta a Dani Nieto como nuevo jugador y su campaña de abonados

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha presentado al que es su fichaje estrella para la temporada del debut de la entidad en Tercera Federación. El ex numantino entre otros equipos de Primera y Segunda División, Dani Nieto, se ha puesto la elástica azul de la entidad calasancia y a partir del martes comenzará a trabajar bajo la tutela de Fran Valero. Igualmente, el equipo colegial dio a conocer la campaña de abonados, unos abonos cuyos precios oscilan entre los 55 y los 140 euros.

El Concesionario Madurga ha sido el escenario de la puesta de largo de Dani Nieto Vela (Palmanova, Mallorca 4 de mayo de 1991) como jugador del C.D. Calasanz tras una dilatada carrera en el fútbol profesional, entre ellos el C.D. Numancia entre 2017 y 2019. El presidente del C.D. Calasanz, Gonzalo Irigoyen, ha sido el primero en tomar la palabra en la presentación del futbolista que es "un regalo, un sueño", que ha apostado por unirse al conjunto calasancio que en 2027 cumplirá su 40 aniversario.

Dani Nieto confirmó que su familia es soriana y explicó que estando de vacaciones recibió llamada del Calasanz para explicarle su proyecto, un proyecto que le ha terminado convenciendo. "Querían que formara parte tanto del proyecto deportivo como en la parcela técnica y lo vi muy bien, con muy buenos ojos el poder estar de nuevo vinculado a Soria", indicó el jugador quien subrayó que la decisión fue fácil porque desde un primer momento tuvo claro que quería estar vinculado a Soria.

Dani Nieto explicó que como futbolista ayudará al equipo que dirige Fran Valero y, como técnico, aportando su experiencia con los chavales jóvenes repartidos en 19 equipos que tiene el Calasanz. "Darles consejos para que crezcan. Estoy abierto a todo, cualquier consejo que quieran o que les pueda ayudar. Para eso estoy aquí, para ayudar e intentar hacerlo lo mejor posible. Aquí se están haciendo las cosas muy bien y por esto también he decidido formar parte de este club", ha indicado sin descartar que pueda entrenar a alguno de los equipos de categorías inferiores del Club, algo que se tiene que concretar. Nieto firma por una temporada ya que los prudente es "seguir de año en año", para ver cómo van las cosas. "Y a partir de ahí, si ellos no tienen ningún problema y yo tampoco, pues encantado", ha detallado.

NUEVA CAMPAÑA DE ABONADOS

Paralelamente a la presentación de Dani Nieto, el C.D. Calasanz ha presentado su campaña de abonados, una campaña que viene acompañada de un emotivo vídeo que une club y familia. En el mismo se ve a uno de los fundadores del Club, Ángel Calvo Córdova, compartiendo balón con las nuevas generaciones, un vídeo que cierra Dani Nieto animando a sumarse a la entidad.

Se trata de la primera campaña de abonados que, como tal, lanza una entidad que tiene en estos momentos "unas 350 o 400 familias" colaboradoras. "Un objetivo ambicioso sería poder llegar a las 700, 800 socios, sería una cantidad muy importante que nos permitiría muchas cosas", ha explicado Gonzalo Irigoyen.

El C.D. Calasanz tendrá tres tipos de abonos. El abono general para toda la temporada tendrá un coste de 75 euros. Igualmente habrá un carnet de socio protector a por un coste de 140 euros que permitirá la entrada de dos personas al terreno de juego. Por último, aquellas familias de jugadores del club que ya eran socios tendrán un abono por 55 euros.

"Queremos hacer un llamamiento a todos aquellos que en su momento formaron parte del club para decirles que ahora es el momento en el que, si nos queremos consolidar, seguir creciendo, nos toca a todos empujar un poquito", ha resaltado el presidente calasancio. Los interesados puede solicitar el abono del C.D. Calasanz a través de su página web (https://cdcalasanzsoria.com/), o bien físicamente en horario de mañana en las oficinas del club ubicadas en las instalaciones del José Andrés Diago, campo anexo al Municipal de Los Pajaritos.

Gonzalo Irigoyen, que agradeció el apoyo que tiene el Calasanz de empresas e instituciones, indicó que la entidad cuenta con 19 equipos. Este año no tendrá equipo femenino y al respecto señaló que, por ejemplo, al no haber Liga Provincial este año, en la Doble G habría que hacer seis viajes a Salamanca, más allá de que es "muy difícil encontrar chicas continuamente para poder sacar equipo".