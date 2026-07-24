El Club de Golf Soria organiza el Torneo Eclipse para el próximo día 12

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto las inscripciones para el Torneo Eclipse 2026, que se celebrará en sus instalaciones el próximo miércoles 12 de agosto con una propuesta que combinará deporte y gastronomía en una jornada especialmente diseñada para disfrutar de este acontecimiento.

La competición se disputará bajo la modalidad Stableford Individual a 9 hoyos, con salida a tiro a las 17.00 horas desde los hoyos del 1 al 9. La organización ha establecido tres categorías: una específica para damas y dos para caballeros, la primera para jugadores con hándicap hasta 15 y la segunda para hándicaps a partir de 15,1.

Cartel del Torneo Eclipse que se celebra en el Club de Golf Soria.HDS

En cuanto a los premios, recibirán trofeo el primer y segundo clasificados hándicap de cada una de las tres categorías, y también se reconocerá al campeón o campeona scratch.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta las 12.00 horas del lunes 10 de agosto a través de los canales habituales: presencialmente en las oficinas del Club de Golf Soria, por teléfono en el 629 664 203, mediante el correo electrónico golfsoria@golfsoria.com o en la página web del club.

El precio de la inscripción será de 25 euros para los socios y de 40 euros para los no socios. En ambos casos, la cuota incluirá el green fee y una cena posterior en el restaurante del Club de Golf Soria, con lo que se completará una jornada que pretende ir más allá de la competición deportiva.

Además, Gastrogolf Terraza ofrecerá un Menú del Eclipse por 20 euros, compuesto por huevos fritos con patatas, ensalada, lomo y chorizo, además de bebida y postre. Las reservas para el menú podrán realizarse a través del teléfono 677 130 562.