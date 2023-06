El Numancia rastrea el mercado de directores deportivos

Félix Tello Soria

Dentro de una semana se cumplirá un mes del descenso del C.D. Numancia a Segunda Federación y la afición rojilla está ávida de noticias de cara a la próxima temporada 2023-2024. El primer paso que se marca el club soriano es la contratación de un director deportivo y los plazos de los que hablaba el presidente Santiago Morales ya se han superado. No hay nada concretado, aunque varios nombres propios ya han aparecido como futuribles.

Álex Huerta, Míchel Sanz, David Marco y Toni García son algunos de los nombres propios que estarían en la agenda del Numancia para tomar el relevo de Rubén Andrés. El club tendría más opciones encima de la mesa, aunque todavía no han trascendido. Son todos los que están, pero no están todos los que son.

El objetivo sería dejar cerrada la contratación del director deportivo antes de las fiestas de San Juan, aunque Santiago Morales se refería a mediados de junio como la fecha para dar a conocer el nombre la persona que tendrá la responsabilidad de confeccionar una plantilla con la capacidad para ascender a Primera Federación.

El C.D. Numancia se fijaba en Álex Huerta como una de las opciones para ser el director deportivo en la nueva andadura en Segunda Federación. El de Abejar ya fue hace tres temporadas el entrenador del primer equipo numantino tomando el relevo en el cargo que ocupaba Manix Mandiola. El curso pasado llevó las riendas del Izarra en Segunda Federación. En marzo de este año iba a ser destituido.

Míchel Sanz, director deportivo del recién ascendido Tarazona, es otro a los que está tanteando el Numancia para el importante cargo de construir un nuevo equipo. Las conversaciones con Michel Sanz arrancaban a los pocos días de que el Numancia certificase su descenso a Segunda Federación. La brillante temporada que estaba realizando el Tarazona en la cuarta categoría del fútbol español llamó la atención en la sede de Mariano Vicén.

Míchel Sanz llegó a la dirección deportiva del Tarazona en 2019, tras haber formado parte de la plantilla como jugador durante siete años. En su primera temporada en los despachos consiguió el campeonato de Tercera División el ascenso a la ya extinta Segunda División B. En el año del debut del conjunto maño en la categoría de bronce se disputó la fase de ascenso a Primera Federación y la pasada temporada finalizó en la undécima posición en el Grupo III de la Segunda Federación. Míchel Sanz renovaba en junio de 2022 con el Tarazona por una temporada que ha culminado con el ascenso a Primera Federación.

Las redes sociales también se hacían eco del interés del Numancia por David Marcos, un ex jugador de la cantera del Numancia que también militó en el Almazán y que ha trabajado en la dirección deportiva de la Arandina. El último nombre en salir a la luz es el de Toni García, que esta temporada ha sido director deportivo del Unionistas de Salamanca. Toni García llegó al club en 2021 y en dos campañas lograba cumplir con los objetivos marcados.

Entrenadores

El director deportivo es el que elegirá al entrenador del Numancia 2023-2024, aunque ya han sonado nombres como posibles técnicos como son los casos de Javi Moreno, ex del Tarazona, Alfredo Santaelena, ex del Rayo Majadahonda, y Aitor Larrazabal, ex míster del Gernika.