Un Numancia nefasto

El C.D. Numancia perdió por la mínima ante el C.D. Badajoz en un encuentro nefasto de los de Javi Moreno. Los rojillos, que se encontraron con un gol en contra en el minuto uno, no tuvieron capacidad de reacción. Abandonando el terreno de juego de la misma manera con la que saltaron a él, sin disparar entre los tres palos en 90 minutos. Lejos de la imagen de un equipo que aspira al ascenso directo.

El partido comenzó mal para el Numancia. Tan mal que el Badajoz se adelantó a los 32 segundos. En la primera acción del partido. Saque de centro, acción por banda izquierda con centro al área y remate a la red de Toni Jou. Los rojillos no habían tocado el balón y ya iban por detrás en el marcador.

Durante los primeros 45 minutos no hubo reacción rojilla ante un Badajoz bien plantado que, sin grandes alardes de juego, esperó un nueva oportunidad. En el minuto 8 estuvo cerca de dar la puntilla con un disparo de Ewan. La jugada nació en una falta lateral botada por Bonilla con un rival a un metro. El colegiado no sancionó esa acción, el balón llegó a la frontal del área donde la defensa numantina, tras un error en el despeje, le dejó el balón muerto al ariete pacense quien, afortunadament para los sorianos, envió el balón al palo.

Corría el minuto 10 y le Badajoz había estado a punto de firmar el segundo. En esa primera mitad el Numancia apenas pudo generar peligro. Su acción más peligrosa llegó en el minuto 12 con un centro de Sanchidrián que no llegó a remata Lupu casi en la línea de gol. Esta acción fue el mayor acercamiento de peligro de los de Javi Moreno en la primera parte.

Once del Numancia sobre el césped del Nuevo Vivero@cdnumancia

A partir de ahí la primera parte no tuvo un claro dominador del juego. Los rojillos tuvieron alguna acción a balón parado que se saldó sin mayores consecuencias. La más destacada de todas, un remate de Lupu en el 35 que desvió el portero a córner. El Badajoz no sufría mucho atrás y tampoco buscó con ahínco la portería de Kuda. Aún así se acercaba al área de vez en cuando dando una mayor sensación de peligro.

Movió el banquillo Javi Moreno en la reanudación dando entrada a De Frutos, Primo y Caballero pero ni por esas los rojillos reaccionaron. Continuó la misma dificultad para generar juego mostrada en la primera parte. La acción más peligrosa llegó en el 69 en un disparo de Alayeto desde la frontal que salió desviado. Los rojillos no tiraron entre los tres palos y así es muy difícil empatar o ganar un partido. El Badajoz estaba cómodo y con los cambios buscó mantener controlado al rival y generar algún peligro en el área. El ex numantino Álex Alegría estuvo a punto de hacerlo en el 77 con una vaselina desde la frontal Kuda desviaba a córner. La segunda parte, y el encuentro, transcurrió sin pena ni gloria. Con un Numancia que no demostró la posición que ocupa en la tabla.