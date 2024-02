Iñaki Alonso: "Hemos sido superiores al Numancia"

Publicado por Área 11 Badajoz Verificado por Creado: Actualizado:

El preparador del C.D. Badajoz, Iñaki Alonso, señaló del encuentro ante el C.D. Numancia que "la victoria sienta muy bien porque era necesaria y era la primera final de las 12 que tenemos. La valoración del partido está muy cerca a todas las que hecho de los últimos partidos en casa".

"Hemos sido muy superiores al rival, hemos generado suficientes situaciones para ganar 2-0 ó 3-0 y esa es la diferencia, que hoy hemos ganado. El equipo ha competido muy bien y hay que felicitar a la afición ya que era hora que les regaláramos algo, una buena mañana de fútbol y a los jugadores porque detrás del triunfo, en este equipo, llevábamos once jornadas sin ganar y hay mucho trabajo. El que haya visto el partido ve el trabajo que hay y a veces se traduce en el resultado o no".

Añadió que “he visto al equipo con una seguridad tremenda y sí he pensado durante el partido que el fútbol hoy tiene que ser justo, no pido nada más. Nunca he puesto ninguna excusa y me quedo con todo lo bueno. Hemos metido un gol y sabemos que podíamos haber hecho dos o tres más, claras y ese es el camino, había que ganar o ganar y hemos ganado. En los últimos partidos en casa hemos sido muy superiores a los equipos de arriba, así lo dicen los datos y no hemos ganado. Hoy hemos vuelto a ser muy superiores contra el Numancia y hemos ganado. Esa es la diferencia, meter la ocasión".