Javi Moreno: "El equipo ha dado un paso al frente, se ha vaciado"

El entrenador del Numancia, Javi Moreno, felicitó a sus jugadores por el esfuerzo realizado, esfuerzo recompensado con superar la eliminatoria. El preparador rojillo apuntó que su equipo, que ha logrado rehacerse al varapalo sufrido en Cáceres, había tenido más ocasiones a lo largo del encuentro.

«Lo primero que quiero hacer es felicitar a los jugadores una vez más por el gran trabajo que han hecho, por ganar el partido y dar la opción de jugar la final de play off para poder ascender. Estoy feliz por ellos y, lo segundo, felicitar al Utebo porque me ha parecido un señor equipo comandando por su entrenador», ha comenzado señalando el técnico rojillo.

Javi Moreno continuaba explicando: «Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Lo fue allí y lo ha sido aquí y creo que hemos estado más acertado que ellos con balón y, sobre todo, en la finalización de las jugadas. Creo que hemos tenido muchas ocasiones, sólo hemos metido dos pero creo recordar que hemos tenido cinco ó seis ocasiones muy claras. Al final lo hemos pasado un poco mal por esa incertidumbre cuando vas ganando 1-0 pero al final ha venido el segundo gol. Sabíamos que ellos tienen muy buen trato de balón y hemos hemos hecho todo lo posible para que no estuvieran a gusto y creo que lo hemos conseguido». El preparador rojillo reiteró que su equipo ha hecho un gran esfuerzo para que Utebo no estuviera cómodo dando además "un paso al frente a nivel físico" porque sus pupilos "se han vaciado".

"Estoy muy contento porque, después de la hostia que nos metimos el otro día (en relación a Cáceres), la forma en la que se ha repuesto el equipo tiene mucho mérito. Lo que les he dicho a los jugadores es que era muy difícil, que estoy contento por ellos y ahora tenemos 15 días más aquí, nos quedan dos partidos más y vamos a hacer todo lo posible por ascender", añadió.

Javi Moreno tenía también palabras para los más de 7.000 aficionados que había en Los Pajaritos explicando que "nos gustaría que todos los fines de semana el campo estuviera así". "Gracias infinitas a la afición por cada fin de semana y los que han venido hoy a apoyar darles las gracias y que al siguiente partido se vuelva a llenar Los Pajaritos y que notemos ese aliento", significó.

El preparador reiteraba que estaba "tranquilo" y "satisfecho" con el rendimiento del equipo porque había competido como "les he dicho que compitan todo el año", algo que no ocurrió en Cáceres. "Reponerse de un palo como el de Cáceres y ante un rival como el Utebo, es de agradecer que los jugares estén con ese compromiso", indicó. Para finalizar, Javi Moreno ha explicado que su equipo no ha salido a especular y se lo ha dicho a sus jugadores que "si salíamos a empatar, íbamos a perder", que "teníamos que ir a ganar", algo que habían hecho sus pupilos que han dado un paso al frente pese a la carga de partidos.

Juan Carlos Beltrán reconoce la superioridad numantina

Por su parte, el entrenador del Utebo C.F., Juan Carlos Beltrán reconocía la superioridad del Numancia en el encuentro y de ahí que lo considerase justo vencedor de la eliminatoria: «Nos ha faltado más precisión con balón. Nuestra intención era tener la pelota pero hemos estado imprecisos y cometido errores no forzados. El Numancia ha estado muy bien y no hemos estado precisos. Ahí el partido se nos complica porque necesitamos tener el dominio del balón para crear peligro y no hemos podido. El Numancia es justo vencedor del partido, ha creado más peligro y generado más ocasiones de área. Nosotros hemos intentado morir con nuestro juego hasta el final pero no hemos podido hacer más».

«Barrero no estaba en condiciones de jugar un partido completo y a partir de ahí optamos por Diego Suárez como falso nueve pero no hemos conseguido conectar bien ni tener profundidad. La intención era dominar el juego y hacer un partido duro para el Numancia en el sentido de que nos persiguieran pero no hemos podido», ha añadido.

Sobre la afición rojilla ha admitido que no iba a valorar lo ocurrido con Bellerín y ha alabado a la afición rojilla porque ha «llevado en volandas al equipo en la eliminatoria». Igualmente, ha afirmado que no le gusta que ninguna afición insulte a los jugadores y menos cuando hay niños hay niños en los estadios. Para finalizar ha considerado que su equipo ha cuajado «una gran temporada».