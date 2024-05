El Yeclano, el equipo que cambió la carrera como futbolista de Javi Moreno

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia se medirá en la última ronda de la fase de ascenso a Primera Federación al Yeclano Deportivo. El equipo de la localidad murciana vuelve a cruzarse en la vida de Javi Moreno. El técnico rojillo militó durante cinco meses en el equipo murciano, un periodo que cambió su carrera deportiva. Javi Moreno recaló en Yecla cuando estaba a punto de dejar el fútbol. Lo hizo 'engañado' y supuso el paso previo a su llegada al Alavés.

La historia la cuenta el propio Javi Moreno en una entrevista concedida a Revista Líbero en la que narra parte de su carrera deportiva. El míster rojillo admite en la misma que, tras pasar por el Córdoba en la temporada 96-97, optó por dejar el fúbol. "Tomé la decisión sabiendo que seguramente sería mi última oportunidad, pero entonces me llamó un representante, Antonio Alfaro, y me insistió para que no lo dejara. Le dije que no, pero a la semana me volvió a llamar con la misma cantinela. No le conocía de nada, pero acabé diciéndole que me buscara un equipo", señala el técnico en esa entrevista, donde admite que Antonio Alfaro es como "mi segundo padre", y gracias a él "seguí jugando".

El técnico rojillo reconoce que le llevaron engañado en coche para jugar en el Castellón pero que, llegado el momento y a 30 kilómetros de la capital levantina, su agente daba la vuelta al coche. "Antonio, ¿qué haces?” y me dice el tío que no, que iba a jugar en el Yeclano, un equipo de Murcia. Me dice: “En Yecla conozco a un entrenador que te va a venir que ni pintado”, explica Javi Moreno en esa entrevista concedida a la Revista Líbero.

El técnico rojillo militó durante cinco meses en la temporada 97-98 en el Yeclano C.F., antecesor del hoy Yeclano Deportivo, y que jugaba en Segunda B. Disputó 16 encuentros en los que anotó seis goles. Javi Moreno reconoce en la entrevista que fue en ese equipo donde se volvió a "reencontrar como futbolista", gracia al trabajo de José Víctor Rodríguez, "un entrenador a la antigua usanza, un loco del fútbol". "Era encantador y le debo mucho, estuve cinco meses allí y se me hicieron muy cortos", señala el preparador numantino.

El secretario técnico del Alavés, Juan Carlos Rodríguez, fue a ver a Javi Moreno a Yecla en un par de ocasiones si bien el técnico rojillo explica que su gran valedor fue su representante quien "siempre creyó en mis posibilidades". "En aquel momento me quería el Alavés, pero también el Hércules y el Elche. Yo quería irme a Alicante, pero mi representante estuvo inteligente y me dijo que no, que allí había mucha fiesta. El Alavés pagó 18.000 euros", relata Javi Moreno a la Revista Líbero.

El técnico numantino fichó por el Alavés que lo cedió a tierras sorianas. Y el resto es Historia del C.D. Numancia y del fútbol español.

Javi Moreno no es el único componente del banquillo rojillo cuya trayectoria está ligada al Yeclano Deportivo. De esta forma, Soler militó en el club murciano en la temporada 2015-2016 en Tercera División, tenía 21 años y disputó 11 encuentros con la elástica blaugrana. El otro jugador es Íñigo Alayeto, jugador del club murciano en la campaña 18-19 tras llevar procedente del Cirbonero navarro.