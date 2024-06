El Numancia dará a conocer en los próximos días los jugadores que ya tiene renovados

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, ha señalado que en los próximos días se conocerá la situación en la que queda la plantilla del Numancia, entre ellos los jugadores que han renovado con la entidad. «Queremos tener una base para comenzar el proyecto y esa base existe», explica.

El director numantino admite estar «tocado», por no haber logrado el ascenso ante el Yeclano, un golpe que se suma «a los otros que hemos tenido esta temporada». «Se había generado un ambiente muy bonito y no poder lograr el ascenso ha sido un golpe muy duro», añade.

Ante el Yeclano, el Numancia tuvo una oportunidad de oro para marcar en el minuto 118 de partido, una ocasión de las que fallan una de 100 similares y de ahí que la línea entre el éxito y la decepción sea tan delgada. En este sentido, Álex Huerta admite que no es fácil poner un calificativo a la temporada en la que reconoce que no se han conseguido el objetivo del ascenso ni de forma directa ni en el play off. «La nota más positiva ha sido la afición», reconoce.

Precisamente para esa afición que ha acompañado al equipo en sus desplazamientos y en Los Pajaritos se dirige para expresar que el objetivo es crear un proyecto ilusionante: «La afición ha demostrado que ha estado ahí en las buenas y en las malas. A ellos les diría que vamos a hacer un proyecto ilusionante par a que siga en Los Pajaritos. Desde el club vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que el próximo año se consiga el ascenso», significa para no esconder que a lo largo del próximo curso igualmente habrá momento duros por lo que les pide seguir animando a la entidad.

Ese proceso para encarar una nueva temporada en Segunda Federación ya ha comenzado si bien, como ha expresado el propio presidente Santiago Morales, se han tomado unos días de reflexión-trabajo. «Todo el mundo quiere noticias pero hay que reflexionar y tomar las decisiones con calma para intentar no cometer errores». Entre ese trabajo se encuentra la búsqueda de un nuevo entrenador tras conocerse que Javi Moreno no seguirá en el banquillo.