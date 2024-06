La cantera del IDV asombra al mundo mientras el Numancia se deprime

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Mientras el C.D. Numancia sigue deprimido por no conseguir el ascenso a Primera Federación su 'hermano mayor', el Independiente del Valle (IDV), continúa sacando músculo y en esta ocasión, en un reportaje del diario As, se pone en valor el trabajo que se realiza desde Ecuador en el fútbol base. Y es que es considerada la mejor cantera de América, para no tener nada que envidiar a los equipos europeos en cuanto a los jugadores que proyecta cada temporada.

Este gran trabajo realizado en la cantera en Independiente del Valle se traduce en jugosos resultados económicos con la venta de jóvenes futbolistas a Europa. Justin Lerma es la última operación de los ecuatorianos con el traspaso al Borussia Dormund "por nueve millones de euros", según se indica en As. Moisés Caicedo (el multimillonario fichaje del Chelsea), Piero Hincapié (el central del Leverkusen de Xabi Alonso), Willian Pacho (otro central, del Eintracht, que ha llamado la atención de varios grandes), Kendry Páez (firmado por el Chelsea) son otros de los nombres propios de la prolija cantera de Independiente del Valle.

En este análisis del rotativo madrileño sobre el éxito del fútbol formativo de Independiente del Valle se apunta que es el club principal exportador de futbolistas a Europa, así como la base de la selección absoluta ecuatoriana. En definitiva, la cantera del IDV es considerada como la mejor de América. Independiente es el club más potente de Ecuador y en el último Mundial de Qatar celebrado en 2022 aportó nada menos que diez jugadores.