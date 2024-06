Alain Ribeiro tiene buena predisposición para seguir en el Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

El C.D. Numancia ha dado ya los primeros pasos en la confección de la plantilla de la próxima temporada, un trabajo que continuará en las próximas semanas. Uno de los jugadores a los que la Dirección Deportiva quiere tener en la plantilla para la próxima temporada es Alain Ribeiro. El centrocampista vizcaíno tener una oferta de renovación encima de la mesa y tener una predisposición a seguir de rojillo, una continuidad que aún no ha decidido.

El centrocampista disfruta de las vacaciones en casa con los suyos, escenario en el que medita dónde jugar la próxima temporada. Allí descansa igualmente de todo lo acontecido durante el curso 23-24 en una plantilla en la que fue pieza clave en el centro del campo del equipo. Sus números así lo demuestran, 34 encuentros disputados, la mayoría como titular, y siete goles anotados. «Sí, ofrecer me han ofrecido la renovación», afirma el futbolista que está atento al día a día de los que sucede en la entidad numantina.

Ribeiro explica que aún no tiene una decisión tomada, añade que debe hablar con su representante y no esconde que tiene más ofertas encima de la mesa. «La predisposición para seguir en el Numancia es buena pero tengo también que valorar más cosas. Tengo que hablar con mi representante», señala el jugador quien reconoce que saber quién va a ser el entrenador del equipo la próxima temporada será también importante.

Uno de los aspectos que valora Alain Ribeiro es el trato recibido durante la temporada 23-24 así como la continuidad de un grupo importante del jugadores: «En Soria me he sentido como en casa, me he sentido querido por el club y por la afición. Que siga parte del grupo es importante porque un equipo necesita cierta estabilidad para no comenzar de cero. Los jugadores que han renovado ya forman una buena base. Hacer un equipo cambiando a 18 jugadores es muy complicado».

La continuidad de Alain Ribeiro sería una buena noticia para la plantilla del Numancia de cara a la próxima temporada y vendría a consolidar un poco más el bloque que ya continúa del presente curso ya sea por haber renovado en el mes de febrero o una vez finalizada la temporada. Un bloque sobre el que empezar a construir deportivamente el grupo del curso 24-25.

En este sentido, cabe recordar que desde la Avenida de Mariano Vicén se ha estado trabajando desde la finalización de la temporada en la elaboración de ese bloque. De esta forma, a mediados de la semana pasada el Numancia confirmaba el regreso de David Sanz tras finalizar su cesión al Unión Adarve. Igualmente, anunciaba la continuidad de Javier Bonilla, Óscar de Frutos y Rubén Sanchidrián, jugadores con los que se alcanzó un acuerdo antes de finalizar la temporada. A esa lista de jugadores renovados se unieron Dorronsoro, Moustapha y Javi Royo. Todos ellos han sido jugadores importantes en la presente temporada, jugadores que han tenido protagonismo sobre el terreno de juego. Como lo ha tenido igualmente Alain Ribeiro, entre otros.

A la espera de lo que pueda suceder con el centrocampista de Sopelana, la prioridad en área deportiva del C.D. Numancia pasa por la llegada de un nuevo entrenador que, con un grupo de jugadores ya renovados, trabaje codo con codo con la Dirección Deportiva para seguir dando forma a la plantilla de la temporada 24-25, un vestuario cuyo objetivo no será otro que regresar a Primera Federación.

En este sentido, otro aspecto a resolver desde el punto de vista deportivo es el grupo de Segunda Federación en el que quedará enclavado definitivamente el C.D. Numancia. La composición de los equipos que militen en la cuarta categoría del fútbol español quedará resuelto el próximo fin de semana una vez finalizados los encuentros de vuelta de la fase de ascenso que debe culminar con la llegada de otros nueve equipos a la categoría.