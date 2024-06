El Numancia se marca como objetivo jugar el play off a Segunda División en tres años

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Patricio de Pedro y Javier Jiménez han intervenido por primera vez ante la prensa como máximos responsables del C.D. Numancia, presidente y director general, respectivamente. En su intervención dejaron claro que el objetivo deportivo pasa por jugar en play off de ascenso a Segunda División en el plazo de tres años. Igualmente explicaron que la entidad rojilla está saneada por lo que «no va a desaparecer». Igualmente pidieron el apoyo a la afición soriana para que fueran ese jugador número 12 sobre el terreno de juego.

Los ya responsables del C.D. Numancia se ponen al frente de la gestión de la entidad toda vez desde el accionariado «transmitieron la inquietud de darle un enfoque más soriano», dada la complejidad de hacerlo desde Ecuador, una gestión en la que están apoyados por unos accionistas ecuatorianos: «Con los amigos de Ecuador llegamos a un acuerdo. Santiago tenía un desgaste alto, nos hemos reunido y hemos llegado a un acuerdo de socios con el compromiso de llevar nosotros la gestión. En lo deportivo, Santiago es una persona muy válida, y le pedimos que siguiera y nos aportar lo que pudiera y así lo aceptaron». «Tenemos independencia a la hora de decidir y también la cercanía. Hay un acuerdo de tener plena facultad para dirigir el club», indicaron los nuevos responsables, quienes han explicado que la entidad tiene un equipo de trabajo que lleva muchos años en el club en el que se puede confiar y delegar, entre ellos el director deportivo, Álex Huerta, en quien tienen «mucha confianza», para configurar la plantilla. «La gestión hay que continuarla. Nos hemos reunido con los empleados del club, son numantinos 100%, están a muerte con el proyecto y hay que dar pocos cambios. Hay que trabajar, hacer un buen equipo, controlarlo, que no tengamos desfases de jugadores y que no haya mala suerte con la lesiones. No vamos a hacer grandes cambios, no hay que hacer grandes cambios. Estar encima, trabajo y trabajo», indicó Patricio de Pedro.

El presidente Patricio de Pedro se marcó como objetivo deportivo disputar la promoción de ascenso en el plazo de tres años: «Quiero agradecer a Santiago (Morales) y a Eduardo (Rubio), la labor que han hecho durante estos años. A partir de aquí no nos queda más que trabajar mucho y con mucha ilusión, con ganad de que nos salgan bien las cosas. Creo que vamos a hacer una buena plantilla. Tenemos un objetivo y ojalá se cumpla. A ver si en tres años somos capaces de jugar los play off, acercarnos a Segunda División, que es el objetivo final. Con eso estaríamos todos satisfechos. Por trabajo y demás no va a quedar». «Esta temporada deberíamos subir de categoría y la segunda temporada sería de rodaje en Primera Federación. En la tercera temporada deberíamos estar en posición de pensar en el ascenso», apuntó Patricio de Pedro, quien quiso agradecer a su familia su comprensión ante este paso al frente de un C.D. Numancia que les va a llevar tiempo.

Javier Jiménez señaló que vienen a sumar y explicó que el Numancia es un «emblema», «una esencia de todos los sorianos», por lo que pidió a la sociedad soriana que «nos apoye». En este sentido, los nuevos responsables del club reconocieron que un futuro tendrán reuniones instituciones para exponer la nueva situación.

UN CLUB SANEADO

Los rectores rojillo dejaron claro que el club está saneado, que se ha pagado todo lo que hay que pagar y hay dinero en caja por lo que afirmaron que el Numancia «no va a desaparecer». «El compromiso nuestro y de nuestros socios es apoyar con el dinero que sea necesario», recordaron para reconocer que hay unos créditos ICO con Caja Rural y La Caixa que «cuando llegue el momento se liquidará». «El club está saneado y esa debacle que hubo en tiempos de covid, como pasó en muchas empresas, no es ni relevante ni preocupante», expresó Javier Jiménez. Patricio de Pedro señaló que había visto mucha ilusión por la calle y significó que a esa gente «no le podemos fallar», explicando que el presupuesto para la temporada 24-25 será similar a la de la presente temporada o ligeramente superior, 1,6 ó 1,7 millones de presupuesto.

La entidad no variará su estructura de mando si bien Javier Jiménez reconoció que habría cambios importantes en lo deportivo porque habrá un mayor apoyo desde Ecuador con apoyo «de personas técnicas y de otras circunstancias. Los que conocéis el fútbol sabéis que se está haciendo una labor muy buena en Ecuador con Independiente del Valle y de lo que se trata de se extrapolar esa situación a esta provincia. Coger a esas categorías inferiores y darles el empaque y la importancia que tienen».

Durante el acto, los nuevos rectores reiteraron la necesidad de contar con el apoyo de la sociedad soriana y que ésta se ilusione de nuevo con la entidad numantina.

EL FUTURO TÉCNICO, PARTIDOS AMISTOSOS Y CANTERA

Patricio de Pedro y Javier Jiménez señalaron que la entidad maneja el nombre de tres entrenadores para la próxima temporada y que uno de ellos es Aitor Calle. En este sentido, confiaron en cerrar el técnico lo antes posible.

Por otra parte, indicaron que los amistosos de preparación se darán a conocer en breve, siendo uno de ellos el que tenga lugar ante el Atlético de Madrid el 27 de julio, y explicando que el equipo recorrería la provincia en esos amistosos.

Por último, los rectores numantinos aseguraron que la cantera para ellos es «muy importante», de hecho, una de las razones de su llegada al Club, por lo que iban a poner más empeño en fortalecerla.