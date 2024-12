El Numancia valora alguna salida para el inminente mercado invernal

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tendrá refuerzos en el mercado invernal de fichajes que dentro de menos de un mes echará a andar. Llegarán caras nuevas y desde el club también se está valorando la posibilidad de que haya salidas en el mes de enero. La competencia en la lucha por la primera plaza de ascenso directo se presenta elevada y desde el club se quieren reforzar algunas posiciones, una de ellas es el centro de la defensa ya que se quiere contar con un cuarto central.

La plantilla del C.D. Numancia está formada por 22 jugadores ya que Miguel Ángel Abad, el tercer portero, tiene ficha con el filial. La normativa en Segunda Federación permite 25 efectivos y a los rojillos les quedarían tres fichas libres, aunque las tres son sub 23. Las altas federativas seniors -un máximo de 16 por plantel- están completadas y en estos momentos el Numancia sólo podría contratar futbolistas de menos de 23 años. Tendría que haber alguna salida de jugadores seniors para poder fichar efectivos con más experiencia.

Desde el Numancia ya se ha empezado a valorar la opción de que se pueda producir alguna salida en la ventana invernal y evidentemente las miradas tienen que apuntar a futbolistas que están teniendo menos protagonismo con Aitor Calle en las jornadas que se levan disputadas. El objetivo sería liberar fichas senior para poder mejorar determinadas demarcaciones.

Una de las posiciones a reforzar parece que será la del eje de la zaga ya que es la única que no están doblados los puestos. Calle sólo tiene tres centrales como son Diego Royo, De Frutos y Lucas Laso y todo apunta que en enero tendrá un cuarto. La lesión de larga duración de Diego Royo ha causado bastantes problemas y en partidos puntuales Moustapha ha tenido que jugar como central. El senegalés cumple en todas las posiciones, aunque es el en centro del campo donde su rendimiento es más importante para las necesidades del Numancia.

La dirección deportiva numantina que comanda Álex Huerta no ha perdido de vista el mercado de fichajes y en las últimas semanas el trabajo será más intenso con el objetivo de mejorar el plantel hasta final de temporada. El ascenso directo está entre ceja y ceja y en primer término no se piensa en el play off para regresar a Primera Federación. La última jornada de este 2024 será el fin de semana del 21 y 22 de diciembre y la competición ya no se reanudará hasta el fin de semana del 12 de enero.