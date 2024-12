El Guijuelo llega a Soria necesitado de puntos

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Guijuelo recala este domingo en Los Pajaritos en un nuevo duelo regional y lo hace con la necesidad de puntuar para buscar una luz en su situación en la clasificación. El equipo chacinero se encuentra en zona de descenso y de ahí que el objetivo de la temporada no sea otro que mantenerse en la cuarta categoría del fútbol español.

Y es que el conjunto salmantino, que cumplió 50 años el pasado mes de julio, ha sido un fijo de la tercera y cuarta categoría del fútbol español durante los últimos 20 años, una categoría en la que quiere seguir militando. La temporada pasada el C.D. Guijuelo cuajó una gran temporada en el Grupo 1 al finalizar la fase regular en cuarta posición y disputar el play off de ascenso. Para repetir éxito, se renovó a la mitad de la plantilla incorporando jugadores jóvenes con ganas con otros con experiencia como el trotamundos Sillero, Ezkurdia u Hodei Oleaga, futbolista al que Aitor Calle tuvo en el Sestao River. La fórmula, por unas razones o por otras, no termina de dar resultado esta temporada.

Los chacineros recalan en Soria necesitados de puntos toda vez que han sumado diez puntos en lo que va de temporada. De hecho, han ganado un partido de los 14 disputados pero el pasado finde empataba a dos, su séptimo empate del curso, ante el Rayo Cantabria. Los verdiblancos acumulan dos meses sin ganar un encuentro. Su última victoria, la que tienen en su casillero, la firmaron a finales de septiembre en su campo al vencer por la mínima a la Gimnástica Torrelavega.

El rival del Numancia siempre ha sido fiable en su campo, una situación que le está costando sacar adelante este curso. Fuera de casa está siendo uno de los peores visitantes de la competición, lo que no quiere decir que el encuentro vaya a ser un camino de rosas para el Numancia. El Guijuelo se encuentra entre los peores visitantes de la competición al haber sumado tres puntos de 21 posibles. Solo Llanera y Laredo tienen peor bagaje en sus desplazamientos, precisamente dos de los equipos contra los que ha puntuado en sus desplazamientos. El otro punto conseguido fuera de casa fue en Luanco. Fuera de casa no reciben muchos goles pero los que recibe les están sancionando en exceso en la clasificación.

Para revertir la situación, y tras cinco derrotas consecutivas que han lastrado al equipo, hace algo más de un mes el C.D. Guijuelo destituyó a su anterior entrenador, Ángel Sánchez, para firmar a Rubén Gala. Con el nuevo inquilino en el banquillo las sensaciones han sido otras en algún encuentro pero los resultados se siguen resistiendo. Gala utiliza un sistema de cuatro centrales y cinco centrocampistas que intenta generar peligro colgando balones sobre el área rival, una situación a la que estará atenta la zaga rojilla para evitar verse sorprendida por el equipo chacinero.

Gala lleva algo más de dos meses en el banquillo

El técnico del C.D. Guijuelo es Rubén Gala Zorrilla (Venta de Baños, Palencia, 6 de junio de 1979), quien lleva en el banquillo chacinero desde hace algo más de un mes. Como jugador, empezó a jugar en el Palencia C.F. para pasar luego por las disciplinas de Cristo Atlético, C.D. Becerril, Atlético Tordesillas y Venta de Baños.

Como técnico comenzó su andadura en el Cristo Atlético, primero como segundo entrenador, y luego como máximo responsable del banquillo, llegando a ascender al equipo a Segunda Federación y disputando en su último año el play off de ascenso a Primera Federación. En junio de 2022 se hace cargo del C.F. Talavera con el objetivo del ascenso a Primera Federación, salto que se da tras la desinscripción del Dux si bien no logra terminar la temporada. En noviembre del curso pasado ficha por el C.D. Toledo en Tercera, entidad en la que no sigue en el banquillo. Este año arranca la temporada sin equipo hasta su fichaje a finales de octubre por el equipo chacinero para intentar enderezar su trayectoria en el Grupo 1 de Segunda Federación.

En declaraciones recogidas en el canal de X del C.D. Guijuelo, Rubén Gala señalaba desde su llegada al club salmantino esta ha sido la semana en la que mejor ha visto a su equipo. Sobre el Numancia señalaba: "Se trata del mejor local, solo ha perdido un partido fuera de casa, tiene buenos jugadores en todas sus líneas y un bloque muy fuerte, un equipo con muchos recursos. Nosotros también sabemos hacer las cosas bien, lo demostramos el otro día y no tenemos nada que perder".