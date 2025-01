Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ya cuenta las horas para retomar el pulso de la competición después del parón navideño y en el punto de mira está el Vero Boquete San Lázaro para sumar los tres puntos ante el Compostela. Aitor Calle apuesta por "dar continuidad" este domingo en tierras gallegas "al gran final de 2024" de los rojillos cuando se ganaba con solvencia tanto al Valladolid Promesas como al Real Avilés. El entrenador numantino, que confirmaba que el recién llegado Danese será baja por enfermedad, sabe que con el inicio de la segunda vuelta las victorias tienen más valor en el mano a mano que está servido con el Pontevedra en la pugna por la primera posición de ascenso directo.

Calle analizaba la situación de su equipo con la que afronta el primer choque de 2025 e indicaba que "estamos bien. Fue una pena que llegará el parón porque acabamos muy bien el año y ahora tenemos la duda de volver". Todas las dudas se despejarían ganando a un Compostela del que aseguraba que "les costó entrar en la competición en cuanto a resultados, pero su trayectoria va de menos a más". El de Los Rábanos continuaba valorando a los compostelanos y reconocía que "es un equipo con un buen trato del balón que como local se está mostrando fuerte en las últimas jornadas".

La segunda vuelta en la Segunda Federación echa a andar este fin de semana y el míster numantino tiene claro que es a partir de ahora cuando llega la hora de la verdad para conseguir los objetivos marcados. "Es un momento importante de la temporada porque el contador de la Liga va ya para abajo. Con los inicios de las segundas vueltas hay más que tres puntos en juego en los partidos".

De cara a este enfrentamiento ante el Compostela, el Numancia pierde a De Frutos y Royo, los dos centrales que iniciaron la Liga como titulares y que tendrán que pasar por el quirófano. "Es un varapalo para nosotros, pero tendremos que buscar soluciones. ¿Si volverán antes de que acabe la temporada? Estamos pendientes de sus operaciones para saber algo más en cuanto a su periodo de recuperación".

Las soluciones para el centro de la defensa en San Lázaro no pasarán por Fabrizio Danese ya que el refuerzo de invierno de los rojillos será baja por enfermedad. "Está con un proceso vírico y no podrá viajar", señalaba Calle, quien se refería a lo que puede aportar el italiano en el eje de la zaga: "Lo conozco de enfrentarme a él y nos tiene que dar liderazgo y experiencia". El alta federativa de Danese supone la baja de Aitor Seguín, salida que anunciará el Numancia en las próximas horas.

El preparador rojillo adelantó que llegará otro central en este mercado de enero y todo apunta que será un sub-23. "Sería el escenario ideal porque ello nos permitiría no tocar nada en la actual plantilla".

Respecto al once con el que saldrá de inicio ante el Compostela, Calle reconocía que es muy posible que haya continuidad y que se repita el once de Avilés. El Numancia tiene la duda de Dorronsoro que con molestias físicas no ha podido entrenar con normalidad.

El míster no se olvidó de su gran rival, un Pontevedra que está protagonizando una gesta en la Copa del Rey. "Lo veo con mucha envidia porque me hubiera gustado que fuera el Numancia el que estuviera en los octavos de final".