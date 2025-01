El Coruxo ocupa la plaza de playout con dos puntos de renta sobre el descenso

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Coruxo CF mide el sábado al C.D. Numancia en Los Pajaritos en un encuentro en el que los dos equipos buscarán la primera victoria del año después de sus sendos empates el pasado fin de semana. Dos clubes con dos objetivos bien distintos ya que mientras los rojillos sólo piensan en el ascenso directo los gallegos cifran su ambición en conseguir la permanencia. El Coruxo llegará a Soria ocupando la única plaza de playout para no bajar y con una dinámica negativa ya que sólo ha sumado cinco puntos de los últimos quince que ha disputado.

Este Coruxo (club perteneciente a una parroquia del municipio de Vigo del mismo nombre) no tuvo un buen fin de año al perder en casa ante el Guijuelo por 0-1 y el estreno de 2025 tampoco fue el deseado ya que empataba a dos en su campo ante el Real Avilés. Sólo ha sido capaz de ganar un partido -ante el Escobedo el pasado 7 de diciembre- de los últimos quince que ha disputado. La mencionada victoria frente al Escobedo y los empates contra Rayo Cantabria y Avilés.

Estos números no le dan para respirar con tranquilidad en la clasificación por la zona baja. Y es que el Coruxo es decimotercero con sólo dos puntos de renta sobre el descenso. Si ahora finalizase la Liga jugaría con rivales de los otros grupos un playout por no bajar a Tercera Federación.

Los gallegos suman 22 puntos en estas 18 jornadas en las que su balance es de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Han marcado 22 goles y han encajado 20. Sus números como visitantes son de tres triunfos, un empate y cuatro derrotas, marcando ocho goles y encajado uno más.

En la primera vuelta, el Numancia sumaba los tres puntos en O Vao al vencer por 1-2 gracias a los goles de Ribeiro y De Frutos en la primera parte. Ya en la segunda mitad recortaba distancias Andriu pero la victoria se iba para tierras sorianas.

Aitor Calle, técnico numantino, destacaba en la previa del choque de la primera vuelta la fortaleza del conjunto gallego en su estadio, un campo en el que el curso pasado cedió cuatro derrotas. "Es un equipo que lleva varios años haciendo las cosas bien. Creo que este año el objetivo es intentar dar un pasito adelante, incluso intentar pelear por los puestos nobles de la categoría", señalaba el míster rojillo.

"Es un equipo que me ha gustado, lo que he visto me ha gustado aunque es cierto que siempre intento buscar las cosas positivas de los rivales y me ha gustado. Es un equipo que combina muy bien y sin complicarse demasiado y es bastante vertical. Arriba tiene individualidades que son capaces de decidir un partido», añadía el pasado mes de septiembre el máximo responsable del banquillo soriano.