Aitor Calle: "Hemos hecho lo necesario para ganar al Bergantiños"

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, reconoció al final del partido ante el Bergantiños que su equipo no estuvo bien en la primera parte si bien hizo méritos en la segunda para ganar un choque que también pudo terminar en tablas. El técnico mostró su preocupación por Góngora, quien tuvo que ser sustituido tras un golpe de un rival.

«Le doy mucho valor, estamos en una categoría muy complicada y los rivales plantean unos partidos con una dificultad altísima. El partido que ha hecho el Bergantiños a nivel defensivo ha sido espectacular. Me he ido en la primera parte con no muy buenas sensaciones pero en la segunda solo ha habido un equipo en el campo y hemos sido nosotros. No es que hayamos generado 12 ocasiones de gol pero creo que hemos pegado un palo y generado cinco ocasiones con tres intervenciones del portero de mucho mérito. Nos hemos acertado y fruto de ese trabajo, de ese querer ha llegado esa jugada en la que hemos estado acertados de conseguir el gol de penalti. Hemos sufrido muchísimo pero hemos dado un paso adelante ante un rival que ha hecho muchas cosas bien».

El técnico añadía que queda mucha competición por delante y que su equipo debe hacer su camino reiterando que durante el choque, pese a no estar, bien el grupo que maneja lo siguió intentando, algo que tiene mucho mérito: «Para mí eso tiene mucho valor. Sumar de tres cuando no estás es muy importante y hoy no hemos estado a un máximo nivel, hemos hecho lo necesario para ganar, hemos merecido ganar pero la realidad es que podíamos habernos ido con un empate a cero».

Aitor Calle mostró su preocupación por Steven Góngora tras un golpe en el que el colegiando ni tan siquiera pitó falta y recordó que fue un golpe ante el Bergantiños lo que tuvo a Gexan cuatro meses parado. Al respecto explicó que Tiján, el jugador del equipo gallego, se disculpó con Góngora en el descanso significando que «ojalá solo sea un golpe pero no tiene buena pinta. Estaba prácticamente cojo, le ha cogido ahí en las cervicales. Ha sido una de las malas noticias del partido».

Aitor Calle no escondió que la baja de Christian Delgado así como área helada pudo influir en la imagen y desarrollo del choque si bien no quiso que este último punto sirviera de excusa explicando que partidos como el de este mediodía habrá muchos hasta final de temporada ya que cada vez habrá menos puntos para finalizar a temporada y los equipos se juegan mucho. Su equipo debe tratar esa situación y el liderato obtenido con normalidad y saltar al verde intentando evitar que los rivales impongan su juego.

Para finalizar, el preparador rojillo reiteró lo que ha venido señalando desde todo el mes de enero, que el club trabaja para mejorar sus plantilla y de ahí que no descartase que pudiera haber alguna incorporación más en el mercado que se cierra este lunes. «Si se incorpora alguien sería bienvenido y si tenemos que seguir con los que estamos, perfecto», expresó el técnico vizcaíno.