El Numancia encuentra en Dieste a su goleador en lo que va de segunda vuelta

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Los delanteros viven del gol y de su racha de cara a las porterías rivales y en las filas del C.D. Numancia hay un jugador como Christian Dieste que en las últimas jornadas está tocado por una varita mágica. El aragonés ha marcado cuatro de los últimos seis goles rojillos y en lo que va de segunda vuelta está siendo el soporte goleador del líder. Dieste, el punta más utilizado por Aitor Calle, está en vena de aciertos y de ello se quiere aprovechar su equipo para seguir sumando de tres en tres.

Ante el Deportivo Fabril los marcaba a pares para confirmar que su olfato goleador está más fino que nunca en esta segunda parte de la temporada. La primera vuelta fue poco productiva para un Dieste que se estrenaba como anotador rojillo en la tercer jornada de Liga en el enfrentamiento ante el Pontevedra. Hacía el primero de los dos goles con los que el Numancia tumbaba a los gallegos en un arranque de Liga en el que fue la apuesta de Aitor Calle en la titularidad.

Pero el idilio con el gol de Dieste finalizaba ahí, en ese 15 de septiembre del año pasado para estar todo lo que restaba de primera vuelta sin volver a marcar. El maño siguió contando con muchos minutos sobre el terreno de juego, pero lo goles de Jony le hicieron perder protagonismo. Dani Fernández también irrumpía en las alineaciones en la recta final de la primera vuelta y lo hacía con goles. Dieste tenía competencia en la punta del ataque.

El zaragozano se quedaba con la pólvora mojada durante cuatro meses desde septiembre a enero y tuvo que ser con el inicio de la segunda vuelta cuando volvía ver puerta. Fue en el campo del Compostela para hacer el momentáneo 0-2 el pasado 12 de enero en un partido en el que fue suplente y en el que aprovechó a la perfección los pocos minutos que estuvo sobre el césped. Dieste saltó al campo en el minuto 85 y en el 87 ya había marcado. Un gol que desafortunadamente no le sirvió al Numancia para ganar ya que el Compostela empataba a dos goles en el añadido.

Al siguiente fin de semana ante el Coruxo el delantero numantino siguió con la racha haciendo el único gol del encuentro en la recta final de la primera parte. Fue titular jugando 68 minutos. Contra el Bergantiños regresaba a la suplencia y se quedaba sin marcar y el pasado domingo en Abegondo era el verdugo del Deportivo Fabril con su primer doblete con la camiseta rojilla.

En esta segunda vuelta los otros goleadores del Numancia han sido Ribeiro y Jony. El primero también suma cinco tantos como Dieste y Jony es el pichichi numantino con media docena de dianas.

Dieste ha participado en 17 partidos de Liga y en once de ellos ha sido titular. Contando la Copa del Rey ha disputado un total de 1.074 minutos para ser el delantero más utilizado en lo que va de ejercicio por Aitor Calle. Después aparece Jony con ocho titularidades en veinte encuentros jugados para disputar -contando la Copa del Rey- 892 minutos. De los tres delanteros el que menos ha jugado es Dani Fernández al haber participado en 12 jornadas en las que cuatro fue titular. El de Arcos de Jalón ha disputado 423 minutos con el choque de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.