Aitor Calle: "Hay que dejarse el alma hasta el minuto 90"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El míster del Numancia señaló que un 3-1 no se le puede escapar a su equipo en Los Pajaritos indicando que un equipo no puede cambiar tanto de una semana para otra y que un equipo tiene que «dejarse el alma hasta el minuto 90».

«El bagaje es negativo es un partido para analizar porque personalmente me cuesta comprenderlo. Habíamos hecho lo más difícil, darle la vuelta al marcador, y un 3-1 en Los Pajaritos no se nos puede escapar nunca. Durante la semana hemos destacado la solidez defensiva del equipo y hoy (por ayer), hemos hecho las cosas mal y nos ha costado puntos. Ellos han jugado sus balas, las han aprovechado y en la primera parte han tenido una que ha sacado Kuda que podría haber puesto más cuesta arriba el partido», indicó Calle quien añadió que un equipo no puede cambiar tanto de una semana para otra y subrayó que «hay que dejarse el alma, hay que dejarse la vida hasta el minuto 90. Hemos dado un paso atrás, ha sido un día duro».

El técnico, que consideró que el 3-2 les hizo daño y rememoró los fantasmas de Compostela, indicó que, debido a las bajas en el centro del campo, se trataba de «salvar el partido», siendo «un palo», el resultado. Calle consideró que a su centro del campo le faltó creatividad subrayando que «tenemos margen de mejora mucho y margen de error ninguno. No tenemos margen de error y estamos peleando por un objetivo tan exigente que hay que sumar todas las semanas de tres», una labor que no es sencilla.

Chuchi Collantes considera que el punto es merecido

El entrenador del U.D. Llanera, ‘Chuchi’ Collantes, no escondió su satisfacción por el punto conseguido en Los Pajaritos reconociendo que regresaban a «Asturias encantados de la vida», tras firmar un empate que consideró justo por las ocasiones de uno y otro equipo en el terreno de juego.

«Me lo creo porque creo que hicimos un grandísimo partido, incluso con el empate a uno, en el primer tiempo, tuvimos la ocasión más clara. En el segundo tiempo entramos bastante bien al partido, tuvimos una que no acabamos de finalizar por ser blandos en área contraria y luego, lógicamente, el Numancia va el primero por algo, porque tiene buenos futbolistas y hacen las cosas bien. Una de sus facetas es el balón parado, ahí nos metieron un gol y luego en una contra. Hicimos un grandísimo partido culminado con el empate que nadie se esperaba, dimos muy buena imagen y sacamos un punto fundamental para nuestra liga», indicó.

Collantes señaló que su equipo estaba llegando al área y en las jugadas finales tuvo acierto ante meta indicando que «con el 2-3 ellos se pusieron nerviosos», y buscaron cazar la última, algo que llegó, significando que «el punto es merecido por el punto general del partido». El técnico admitió que era consciente de la dificultad del partido y tuvo dudas sobre cómo plantear el mismo teniendo claro que ante el Numancia en Los Pajaritos no se podía jugar a «campo abierto».