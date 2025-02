El Numancia empataba hace 4 años en Langreo y se le esfumaba el sueño de volver a Segunda División

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no tiene un buen recuerdo de su última visita al Nuevo Ganzábal de Langreo de hace cuatro años cuando un empate a uno le privaba de regresar a Segunda División. Fue un 14 de marzo de 2021 y el punto conseguido dejaba un sabor amargo ya que se truncaba el sueño de regresar a Segunda División e incluso ponía en duda el disputar al curso siguiente la novedosa Primera Federación. Los rojillos se quieren sacar el domingo la espina de aquel desplazamiento sumando los tres puntos para continuar líderes.

Aquella temporada 2020-2021 fue especial a consecuencia del Covid y de la reestructuración del fútbol no profesional español. El Numancia había bajado a Segunda B en julio de 2020 y disputaba un ejercicio dividido en fases para ver qué equipos subían a Segunda División y los que disputaban las novedosas Primera, Segunda y Tercera Federación. La denominación de Segunda B expiraría en el curso 2021-2022.

El objetivo del Numancia era ambicioso ya que el proyecto miraba a recuperar la categoría perdida de la Segunda División. Los sorianos realizaban una primera fase muy irregular y en la penúltima jornada, con Álex Huerta como entrenador tras la destitución dos meses antes de Manix Mandiola, viajaban a Langreo con la obligación de ganar. Un gol de Moha al filo del descanso daba el triunfo a un Numancia que encajaba el empate con un tanto de Muñiz el minuto 90 ante un Langreo que jugaba con diez hombres por la expulsión de Marenyá en los primeros compases de la segunda parte.

Moha fue el autor del gol en Langreo hace cuatro años.ÁREA 11

El Numancia afrontaba la última jornada sin depender de sí mismo para mirar hacia arriba o hacia abajo. La victoria del Valladolid Promesas ante el Oviedo B enterraba cualquier posibilidad de que el Numancia pudiera tener opciones de regresar a Segunda División. A falta de la última jornada de la primera fase en la que los sorianos recibían al colista Covadonga, el equipo de Álex Huerta ya sabía que no podría ser tercero y que su máxima aspiración hasta final de curso será clasificarse para estar en la tercera categoría del fútbol español, la conocida popularmente como Liga Pro o la bautizada formalmente por la Federación Española Primera Federación. Ese sería el mejor resultado posible ya que mirando la clasificación, el Numancia podría caer a la Segunda División de la RFEF (una Segunda Pro) o incluso descender a los infiernos de la Tercera Federación.

En la segunda fase el reto era meterse en la Primera Federación pero de nuevo no se cumplieron con los objetivos. El Numancia jugaría durante el curso 2021-2022 en Segunda Federación. Esta segunda fase para la Primera Federación tendría un total de seis jornadas y el Numancia estaba obligado a hacer casi pleno de puntuación para ocupar una de las dos plazas de ascenso. A efectos reales no meterse en la Primera Federación suponía un nuevo descenso de categoría. Es decir, en menos de un año el Numancia bajaría dos veces de división para jugar en la 2021-2022 en fútbol no profesional.

Los jugadores del Numancia celebrando el 0-1 logrado por Moha.Área 11

