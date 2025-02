El Numancia recupera el equilibrio

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

A Moustapha y a David Sanz se les echó mucho de menos el pasado fin de y el domingo en Langreo ambos regresarán al centro del campo del C.D. Numancia para recuperar el equilibrio, el vigor y la intensidad que faltó ante el Llanera. Dos piezas básicas en un equipo rojillo diseñado para 'morder' en la parcela ancha. Ni Gexan ni Ribeiro pudieron hacer olvidar al senegalés y al soriano.

El Numancia se le acumularon los problemas en el centro del campo la pasada jornada ya que a estas dos ausencias por sanción se unió la baja por lesión de Cristian Delgado y la enfermedad de Marc Fuentes. Aitor Calle tenía lo justo para darle forma a la medular y el equipo se resintió en exceso para acabar cediendo el empate ante el modesto Llanera. Moustapha y David Sanz y nueve más en el Nuevo Ganzábal de Langreo.

Moustapha es fijo en los planes de Aitor Calle, bien sea de central o de centrocampista, y los datos están encima de la mesa para reflejar que el partido ante el Llanera es el primero que se pierde en lo que va de curso. El primer partido y los primeros minutos sin vestir la camiseta rojilla en las 22 jornadas disputadas por los sorianos.

Moustapha lo había jugado todo hasta el pasado fin de semana y en sus piernas acumula 1.900 minutos para ser el futbolista más utilizado por Calle. Su polivalencia es otro activo para un Numancia que cuando andaba limitado en el eje de la defensa podía contar con el africano para las labores de central.

Si Moustapha tiene el status de titularísimo David Sanz también está siendo un hombre de confianza para Aitor Calle. El canterano ha sido titular en 17 partidos y cuando ha estado disponible siempre ha jugado, bien formando en las alineaciones iniciales o saliendo desde el banquillo. La realidad es que el soriano, al margen del choque ante el Llanera, sólo ha dejado de ser titular en cuatro partidos contra Coruxo, Rayo Cantabria, Ávila y Guijuelo, todos ellos en la primera vuelta.

Moustapha y David Sanz en un once en el que habrá continuidad con una línea defensiva en la que previsiblemente no habrá cambios. Grande, Mendibe, Danese y Bonilla estarían en el once. El mencionado doble pivote y unas bandas con Góngora y Sanchidrián como estiletes. La baja de Ribeiro podría abrir la puerta de la mediapunta a Carlos González y en la punta del ataque continuaría el enrachado Dieste.