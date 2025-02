Aitor Calle: "Tenemos que recuperar nuestro máximo nivel ante el Salamanca"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha afirmado que tras extraer conclusiones de los dos últimos empates queda claro que su equipo tiene que jugar al "máximo nivel" todos los encuentros para transformarlos en victoria, una versión que espera que se ofrezca este domingo ante el Salamanca. Sobre el conjunto charro ha apuntado que no ha cambiado tanto con el nuevo entrenador respecto al de la primea vuelta más allá de los refuerzos realizados.

El C.D. Numancia acumula dos empates consecutivos en Liga, una situación atípica esta temporada que ha analizado Aitor Calle en su comparecencia ante los medios de comunicación para concluir que confía en que su equipo recupere su mejor versión ante el Salamanca este domingo. "Han sido dos partidos muy diferentes", ha señalado el preparador de los sorianos.

Calle ha detallado que el partido del Llanera estuvo condicionado por las bajas en el centro del campo de su equipo, un partido "extraño" en el que no tuvieron el control del partido y de ahí que se descontrolara y se empatara un partido que estaba ganado. "De este partido las conclusiones que sacamos fue que teníamos que recuperar ese control, de ser un equipo sólido, sobre todo no tan frágil en defensa ya que encajamos tres goles y fue lo que más me dolió de ese partido", ha aseverado.

Sobre el encuentro ante el Langreo, Calle ha indicado que fue diferente al del Llanera por la superficie de juego y ser fuera de casa, un partido con dos partes bien diferenciadas en las que su equipo ha intentado ir desde el principio a por el partido si bien hay un rival que también juega: "Creo que aquí hicimos lo necesario para conseguir pero nos faltó ese acierto".

"Las conclusiones son muy enriquecedoras de ambos partidos y lo que está claro y demuestran ambos encuentros es que tenemos que dar nuestro cien por cien, es que tenemos que estar a nuestro máximo nivel, eso es lo que tenemos que recuperar el domingo contra el Salamanca porque, cuando no somos capaces de estar a ese nivel, el rival lo aprovecha, somos más vulnerables y no somos tan efectivos. Por lo tanto insistir en la mejora de esos aspectos pero desde el crecimiento y la mejora de dar el máximo en el campo", ha subrayado el técnico numantino.

Sobre el encuentro ante Langreo, Aitor Calle ha puntualizado, a la vista de las imágenes diferentes mostradas por su equipo sobre el terreno de juego, que "tengo la sensación a veces de que pensáis que eso está pensado", algo que no es así ya que "lo que buscas es que los visto en la segunda parte se hubiese dado durante los 90 minutos", situación que no se da porque enfrente hay un rival que también juega.

Salamanca, un equipo con variantes ofensivas

Los rojillos intentarán regresar a la senda de las victorias este domingo ante el Salamanca que dirige Rafael Dueñas, técnico que ejercía como segundo del equipo charro y que desde mediados de enero es el máximo responsable del próximo rival de los sorianos. Sobre el equipo charro, que lucha por meterse en zona de play off, Aitor Calle ha señalado que no hay muchas diferencias en el juego respecto al equipo de la primera vuelta aunque quizás de "más pasos adelante a la hora de salir a la presión". Sí ha expresado que el Salamanca UDS ha cambiado su plantilla en el mercado invernal con la llegada de hasta seis jugadores, reforzando todas las partes del equipo, en especial la defensa y el ataque. "Es un equipo que de por sí tiene mucha calidad en el centro del campo y arriba tiene infinidad de posibilidades y muchísimas opciones. Venimos los dos equipos de no conseguir victoria y los dos estamos peleando por un objetivo similar. Espero un Salamanca que venga a hacer todo lo posible por conseguir los tres puntos y con jugadores de muchísimo nivel, con mucha calidad y muy peligroso del centro del campo hacía arriba", ha aseverado el técnico rojillo que ha subrayado que lo importante hasta final de temporada es "dejarnos el menor número de puntos posible sobre el camino".

De Frutos entrena con el grupo

De cara al choque ante el Salamanca, y siempre a la espera del último entrenamiento de la semana, Aitor Calle no puede contar con el sancionados Asier Grande por acumulación de tarjetas y con los lesionados Christian Delgado, Alain Ribeiro y Diego Royo. El técnico ha explicado que Óscar de Frutos ya entrena junto al resto de compañeros y de ahí no haya descartado que pudiera entrar en la lista de convocados, quizás algo precipitado, aunque tomaría la decisión tras la última sesión de entrenamiento semanal.

El preparador rojillo ha estimado el plazo de recuperación de Alain Ribeiro de la luxación de hombro en unas seis semanas (de las que ha cumplido casi dos), dado que ha establecidos unas tres semanas de inmovilización a las que hay que sumar otras tres de recuperación si bien este último punto dependía de varios factores, entre ellos la evolución y sensaciones del propio futbolista.