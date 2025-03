Marino de Luanco: el rival más numantino

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se visitará el domingo, a partir de las 17.00 horas, al Marino de Luanco, un rival que posiblemente sea el más numantino de todos los escollos de esta Segunda Federación. Y es que hasta cuatro de sus componentes como son los técnicos Manel y Boris y los jugadores Álex Arias y Pedro Orfila tienen pasado rojillo.

En el banquillo marinero está Manel Menéndez como entrenador y a los aficionados del Numancia les sonará por ser en su día defensa numantino, concretamente defendió la camiseta rojilla en el curso 2000-2001 en Primera División llegando cedido desde el Deportivo de La Coruña. Desde Riazor llegó cedido ese verano otro asturiano como fue José Manuel.

Manel tomó las riendas del Marino de Luanco el pasado verano procedente del Compostela. En el cuerpo técnico de los asturianos está otro viejo conocido para los seguidores sorianos como es Sergio Boris.

Sergio Boris es uno de esos futbolistas que dejó poso en el C.D. Numancia después de cinco temporadas como rojillo y el domingo será rival de los sorianos defendiendo los intereses de Marino de Luanco.

En la nómina de jugadores del Marino están Álex Arias y Orfila. El primero fichó por el Numancia en el verano de 2014 para jugar en Segunda División, la misma categoría en la que Pedro Orfila estuvo en Los Pajaritos. Álex Arias ha disputado con el Marino 21 partidos en las 25 jornadas y en 17 de ellas ha sido titular, marcando un gol. Orfila también ha jugado 21 encuentros y 18 de ellos fueron como titular en el centro de la defensa.

Un Marino en horas bajas

La segunda vuelta liguera no está siendo positiva para un Marino que únicamente ha sumado ocho puntos de los 24 que se ha puesto en juego. Dos victorias y otros dos empates son el balance del un conjunto asturiano que está en la zona media de la clasificación, a cuatro puntos del play off de ascenso y a cinco del descenso. El Marino puede soñar con la promoción, aunque la realidad dice que no se debe fiar ya que el descenso no está muy lejano.

El Marino encadena cuatro jornadas sin ganar con dos derrotas y dos empates, por lo que el Numancia se encontrará con un rival herido que únicamente ha logrado dos puntos en el último mes de competición. Para ver la última victoria marinera hay que remontarse al 2 de febrero cuando goleaba al Valladolid Promesas.