Pena máxima para el Numancia al perder el liderato en Luanco (1-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia naufragó en Miramar ante un Marino de Luanco que se llevaba los tres puntos con un gol de penalti en la primera parte transformado por Isma Cerro. Los rojillos no tuvieron capacidad de reacción para encajar la segunda derrota de la temporada y ceder el liderato a manos de un Pontevedra que se llevó la victoria ante el Guijuelo. Batacazo de un Numancia que no conocía la derrota desde el pasado 17 de noviembre cuando caían en Torrelavega.

La presencia de Sanchidrián en el extremo izquierdo fue la única novedad en el once del Numancia en relación al partido de la semana pasada ante el Salamanca. Así, Carlos González actuaba por detrás de Jony que continuaba como hombre más adelantado. La otra pieza del ataque era Góngora. Moustapha y David Sanz seguían en la sala de máquinas y en la defensa se mantenía Gexan en el lateral derecho para formar la línea con Bonilla, Medibe y Danese.

Excesivo castigo para el Numancia en una primera parte que finalizaba con ventaja local gracias al gol de penalti por manos de Gexan que transformaba de Isma Cerro. Se había cumplido la media hora de juego cuando el Marino se ponía por delante en el marcador ante un conjunto soriano que arrancaba el partido siendo incisivo sobre el marco asturiano. Así, en la primera jugada Jony obligaba a una gran intervención del portero.

La tarde comenzaba con buenas sensaciones para un equipo rojillo que inclinaba el campo hacia el marco de un Marino que tenía en las contras sus mejores armas. Las peores noticias para los sorianos en esa primera media hora llegaban en forma de tarjetas con las amarillas tempraneras que veían Danese y Moustapha.

El encuentro lo tenían controlado los de Aitor Calle pero en el minuto 34 cometía penalti Gexan al contactar con la mano un centro de Nacho Matador. Isma Cerro batía a Kuda con un disparo fuerte y colocado. El 1-0 le sentó más al Numancia que sólo dos minitos después veía como Borja perdonaba el 2-0 con un disparo demasiado cruzado. La respuesta sería de Jony pero su chut se marchaba alto. El Numancia tenía que reaccionar para conserva el liderato ya que el Pontevedra ganaba al Guijuelo en el tiempo de descanso.

La reacción no iba a llegar en una segunda parte que fue un querer y no poder de los numantinos. El equipo entraba bien en la reanudación con un disparo de Carlos González que se marchaba fuera. Pero iba a ser un espejismo porque el Numancia nunca pudo con un Marino de Luanco que de haber tenido un poco más de fortuna bien pudo incrementar su renta. Los cambios de Aitor Calle no aportaron soluciones y la impotencia invadió a un Numancia al que le faltaron ideas y también físico para meter al rival en su área. Revolcón en un momento del curso en el que los errores se pagan muy caros.